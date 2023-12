Le Monde après nous : que représentent les cerfs ? Le réalisateur répond à la question

"Le Monde après nous" disponible sur Netflix regorge de mystères. L'un d'eux est la présence des cerfs qui semblent vouloir dire quelque chose aux humains. Nous avons posé la question au réalisateur Sam Esmail.

Le Monde après nous : un mystérieux thriller sur Netflix

C'est l'un des films événements de cette fin d'année sur Netflix : Le Monde après nous mis en scène par Sam Esmail est enfin disponible depuis le 8 décembre dernier. Et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il n'a pas tardé à passionner les spectateurs ! Ainsi, le long-métrage avec Julia Roberts, Ethan Hawke et Mahershala Ali s'est directement hissé à la première place du podium des films les plus visionnés sur la plateforme.

L'intrigue suit Amanda et son mari Clay, qui, avec leurs enfants Archie et Rose, louent une luxueuse villa pour un week-end de détente dans la banlieue de New York. Leur séjour est brusquement interrompu par l'arrivée inattendue de G.H. et sa fille Ruth, qui prétendent être les propriétaires de la maison et cherchent refuge prétextant une cyberattaque de grande ampleur. Les deux familles doivent alors cohabiter et faire face à une menace extérieure croissante, qui précipite le monde tel que nous le connaissons dans le chaos.

Que représentent les cerfs ? Sam Esmail nous répond

À mesure que la menace de la cyberattaque grandit, et que la planète s'engouffre dans le chaos, on voit apparaître des dizaines de cerfs autour de la villa. Ces animaux ne semblent pas apeurés. Au contraire, ils nous donnent même l'impression de vouloir se rapprocher des humains, et en particulier de la jeune Rose, qui semble avoir une connexion particulière avec eux.

À propos de cette présence des cerfs dans Le Monde après nous, Sam Esmail a confié qu'elle avait une symbolique bien particulière :