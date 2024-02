Le Monde après nous : excellente nouvelle si vous avez aimé le thriller Netflix

Excellente nouvelle si vous avez aimé "Le Monde après nous", le thriller au succès énorme sur Netflix réalisé par Sam Esmail avec Julia Roberts. Le metteur en scène et la comédienne vont se retrouver pour un troisième projet ensemble.

Le Monde après nous : un carton made in Netflix

Arrivé sur Netflix en décembre dernier, le mystérieux thriller Le Monde après nous a fait un véritable carton. En quelques semaines, le film mis en scène par Sam Esmail avec Julia Roberts et Ethan Hawke en têtes d'affiche, est devenu l'un des longs-métrages originaux les plus visionnés de toute l'histoire de la plateforme.

Pour rappel, le film basé sur le roman éponyme écrit par Rumaan Alam suivait un couple et leurs deux adolescents, qui prenaient quelques jours de repos en banlieue de New York dans une somptueuse villa. Mais ce séjour qui s'annonçait reposant était troublé par des événements mystérieux et l'arrivée inopinée de deux étrangers, qui annonçaient être les propriétaires du lieu, et déclaraient qu'ils avaient besoin de se mettre à l'abri alors qu'une cyberattaque était en cours dans le pays.

Rapidement, la psychose montait au sein du groupe, alimentée par l'incertitude et la peur de l'inconnu. Le film excellait à créer un climat de suspense et de paranoïa, utilisant habilement le cadre isolé de la villa comme un microcosme de la société confrontée à une menace invisible, mais omniprésente.

Sam Esmail et Julia Roberts se retrouvent

Deux mois après le succès du film Le Monde après nous sur Netflix, on apprend (via ComingSoon) que Sam Esmail va une nouvelle fois collaborer avec Julia Roberts sur un nouveau film, dont le titre indique qu'il pourrait bien s'agir d'un nouveau mystérieux thriller : Panic Carefully, que l'on pourrait traduire par "Paniquez prudemment". Un titre auquel Sam Esmail a souvent fait référence depuis plusieurs années, et qui est d'ailleurs présent sur ses réseaux sociaux, comme ici, en couverture de son compte X (anciennement Twitter) :

Compte X de Sam Esmail

D'après les premières informations, il y aurait actuellement une bataille pour les droits de distribution du film, et Netflix serait d'ores et déjà dans la course. On ne sait donc pas encore si le film sortira au cinéma ou directement sur une plateforme. Il s'agira de la troisième collaboration entre Sam Esmail et Julia Roberts après la série Homecoming (diffusée sur Prime Video en 2018) et Le Monde après nous.

Il n'y a pas encore d'informations concernant l'intrigue de ce nouveau film.