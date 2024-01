Netflix : ce thriller très étrange devient un des films les plus regardés de l'histoire

Netflix a communiqué les chiffres d'un thriller original sorti en 2023 qui s'est hissé dans le top 10 des film les plus visionnés de l'histoire de la plateforme. Mis en scène par Sam Esmail, "Le Monde après nous" a retourné le cerveau des abonnés.

Le Monde après nous : le gros carton Netflix de 2023

Sorti en décembre dernier, Le Monde après nous est un thriller mis en scène par Sam Esmail (Mr. Robot) et adapté du best-seller éponyme de Rumaan Alam paru en 2020. L'histoire suit Amanda Sandford (Julia Roberts), son époux (Ethan Hawke) et sa famille, qui organisent un week-end de vacances non loin de New York.

Leur séjour est perturbé par une série d'événements étranges et inquiétants, tels que l'échouage d'un pétrolier, une panne de courant généralisée, et l'arrivée inattendue de deux personnes (incarnées par Mahershala Ali et Myha'la) prétendant que la maison de location est la leur et qu'une cyber-attaque est en train d'avoir lieu dans le pays. Alors que la méfiance grandit, les deux familles sont contraintes de cohabiter dans l'immense maison, tandis que les choses deviennent de plus en plus inquiétantes à l'extérieur.

Très vite après sa mise en ligne, Le Monde après nous a connu un très grand succès auprès des spectateurs, qui se retournaient les méninges devant la mystérieuse fin du film.

136 millions de vues

Netflix communique rarement sur les chiffres de visionnages de ses contenus, à moins qu'ils ne soient vraiment exceptionnels. Et c'est le cas du film de Sam Esmail puisque la plateforme a déclaré qu'il avait atteint les 136 millions de vues. Un très gros succès qui le positionne directement à la huitième place des films en langue anglaise les plus vus de l'histoire de Netflix.

À titre de comparaison, les trois films les plus regardés de l'histoire de Netflix sont Red Notice avec 231 millions de vues, suivi de Don't Look Up qui affiche un total de 171 millions de vues, puis Adam à travers le temps, qui totalise 158 millions de vues. Compte tenu du genre du film Le Monde après nous et de son interdiction aux mineurs, il s'agit d'une excellente performance pour le long-métrage. Un signal positif pour les films de genre.