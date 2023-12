Le Monde après nous : que comprendre de la fin ?

La fin ouverte du thriller Netflix "Le Monde après nous" alimente le débat chez les spectateurs. Qu'en disent le réalisateur et l'auteur ? Attention ! Cet article contient des SPOILERS sur le film.

Le Monde après nous retourne le cerveau des abonnés Netflix

En moins d'une semaine, le nouveau thriller de Netflix Le Monde après nous réalisé par Sam Esmail a pris d'assaut le top 10 des contenus les plus visionnés de la plateforme. En France, comme dans de nombreux pays du monde, le film adapté du roman éponyme de Rumaan Alam s'est directement hissé en tête des longs-métrages les plus regardés.

Porté par Julia Roberts, Ethan Hawke ou encore Mahershala Ali, Le Monde après nous met en scène une famille de new-yorkais, qui s'apprête à passer quelques jours de vacances dans une superbe villa, qu'ils ont dénichée à quelques kilomètres de New York. Mais les choses prennent rapidement une tournure inattendue lorsque deux étrangers débarquent en pleine nuit, prétextant être les propriétaires de la ville qu'ils ont louée.

Ils leur expliquent que le pays est sous la menace d'une cyberattaque et qu'ils doivent se mettre à l'abri. Sans contact avec le monde extérieur, les deux familles doivent alors cohabiter, alors que le monde tel qu'ils le connaissent est sur le point de s'effondrer.

Une fin mystérieuse

Le film regorge de mystères, et de détails cachés (comme celui des cerfs) et la fin du film n'a pas manqué de déstabiliser les spectateurs. En effet, la dernière scène ne donne pas une réponse définitive à ce qu'il est en train de se passer dehors (même si on aperçoit un message d'alerte, indiquant que le pays est en proie à des forces armées rebelles, et à des radiations), ni de ce qu'il advient des personnages, à l'exception de Rose, qui se met à l'abri dans le bunker, devant le dernier épisode de Friends. Un parti pris clivant, alors qu'aujourd'hui, tout porte plutôt à la surexplication. À ce sujet, Sam Esmail nous avait confié :

Oui, c'était un choix audacieux et nous savions que cela serait polarisant. Je pense que la vie est pleine d'ambiguïté. J'ai fait ce film pour refléter ces moments de crise où nous n'obtenons pas de réponses, où nous devons faire avec ce que nous savons, je voulais rester fidèle à cela jusqu'à la fin. Personnellement, en tant que spectateur, je trouve les films qui résolvent tout de manière simpliste moins intéressants. Ils sortent de ma tête dès que je quitte le cinéma. Ce que j'aime, ce sont les films qui provoquent des conversations, qui laissent mon esprit nager et me poussent à engager des discussions avec les autres. C'est plus excitant pour moi, et c'était l'intention derrière notre film.

De son côté, l'auteur Rumaan Alam a confié à Variety que le livre ne donnait pas non plus de "réponse définitive" sur ce qu'il advenait des personnages. Cependant, il y a une différence avec la fin du film. Dans le roman, Rose ne reste pas dans le bunker, elle repart avec des vivres pour sa famille.

Que deviennent les personnages à la fin du film?

La grande question que les spectateurs se posent devant la fin de Le Monde après nous est : que deviennent les autres personnages ? D'après l'auteur, ils parviennent tous à regagner le bunker de la villa voisine, sous l'impulsion de G.H. (Mahershala Ali) :

La dernière chose que G.H. dit c'est qu'ils doivent se mettre à l'abri dans le bunker. Dans mon esprit, G.H. est tellement capable et compétent, que j'ai l'impression qu'il a déjà trouvé la solution. Cependant, le sort d'Archie reste incertain pour moi. En réalité, je n'ai pas de réponse. C'est une incertitude que j'ai souvent entendue dans les propos de Sam, lui aussi est dans le doute. Cette ouverture laisse la situation assez ambigüe pour être interprétée par le public. Si je ne donne pas de réponse définitive, c'est simplement parce que je n'en ai pas.

Dans le bunker, on découvre qu'il y a suffisamment de ressources pour pouvoir survivre pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. On peut donc imaginer que les deux familles se réunissent et survivent aux événements extérieurs.