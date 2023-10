En décembre sur Netflix : ce film avec Julia Roberts va vous retourner le cerveau

Attendu le 8 décembre prochain sur Netflix, le thriller "Le Monde après nous" avec Julia Roberts promet de retourner le cerveau des abonnés, à l'image de la mystérieuse bande-annonce dévoilée aujourd'hui par le géant du streaming.

Le Monde après nous : c'est quoi ce film Netflix ?

Attendu le 8 décembre prochain sur Netflix, Le Monde après nous est un mystérieux thriller réalisé par Sam Esmail, le créateur de la série Mr. Robot. Adapté du roman éponyme et best-seller de Rumaan Alam, le film se déroule de nos jours, et met en scène un couple de new-yorkais, qui décide, sur un coup de tête, de prendre quelques jours loin de l'effervescence de la ville, avec leurs deux enfants ados. Ils louent une superbe villa dans la forêt pour décompresser.

Mais leur repos est de courte durée lorsque des événements étranges commencent à se produire, à l'image d'un immense paquebot qui s'échoue, sans raison apparente, sur la plage où ils se trouvent. Et les choses prennent une tournure vraiment inquiétante lorsqu'un soir, un homme et sa fille sonnent à la porte de la maison, en leur disant qu'ils sont les propriétaires de cette villa, et qu'une cyberattaque est en train de se produire dans le pays. Cette situation oblige les six personnes à cohabiter, mais les locataires ne savent pas s'ils peuvent faire confiance à leurs hôtes, d'autant que tous les moyens de communication ont été coupés.

Un casting cinq étoiles

Pour interpréter le couple de new-yorkais qui se retrouve à devoir partager leur location de vacances, on retrouve Julia Roberts et Ethan Hawke. Dans le rôle des propriétaires, c'est Mahershala Ali et Myha'la Herrold qui ont été choisis. Kevin Bacon est également de la partie, dans un rôle encore gardé secret.

La bande-annonce du film Le Monde après nous dévoilée aujourd'hui par Netflix annonce un film haletant et surtout très mystérieux, qui promet de retourner le cerveau des abonnés (à l'image de ce thriller qui cartonne actuellement sur la plateforme).