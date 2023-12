Le Monde après nous : avez-vous remarqué ce détail sur les tableaux ?

Le thriller "Le Monde après nous" dispo sur Netflix contient de nombreux détails cachés. Avez-vous remarqué celui du tableau qui se trouve dans la chambre principale du couple Amanda/Clay ? On vous explique tout.

Le Monde après nous : à peine arrivé sur Netflix, déjà un succès

Arrivé ce vendredi 8 décembre sur Netflix, le thriller Le Monde après nous réalisé par Sam Esmail s'est directement hissé à la première place des films les plus visionnés de la plateforme. Il faut dire que le long-métrage possède tous les ingrédients pour passionner les spectateurs.

L'intrigue suit une famille de new-yorkais qui décident de passer quelques jours dans une banlieue calme de la ville, dans une superbe villa qu'ils ont louée. Hélas, ces vacances qui s'annonçaient idylliques vont tourner au cauchemar lorsque, en pleine nuit, le propriétaire de la villa accompagné de sa fille, débarquent en annonçant qu'une cyberattaque de grande ampleur paralyse le pays.

Sans aucun moyen de communication, les deux familles vont alors devoir affronter une menace qui se rapproche inexorablement, tout en obligeant chacun à reconsidérer sa place dans ce monde sur le point de s'écrouler.

De nombreux détails cachés dans le film

Sam Esmail a pris un malin plaisir à inclure de nombreux détails cachés dans Le Monde après nous, qui permettent de mieux comprendre le récit. C'est par exemple le cas du nom du paquebot qui s'échoue sur la plage au début du film.

Un autre détail caché se situe dans le tableau qui se trouve dans la chambre à coucher du couple Amanda/Clay (interprété par Julia Roberts et Ethan Hawke), et qui symbolise le fait qu'ils se retrouvent petit à petit submergés par la situation désespérée dans laquelle ils se trouvent.

En effet, dans ce tableau, on découvre la mer et l'horizon. Au début du film, l'eau est calme, et l'horizon dépasse à peine le cadre du lit. Mais au fur et à mesure que le long-métrage avance, la surface de l'eau monte de plus en plus, jusqu'à presque engloutir les protagonistes.

Le tableau au début du film Le Monde après nous © Netflix

La surface monte un peu plus - Le Monde après nous © Netflix

Le Monde après nous © Netflix

Le niveau de la mer sur le tableau atteint son paroxysme dans la scène effrayante qui montre Archie en train de perdre ses dents. Le cadre est construit de manière à ce que le haut du tableau n'apparaisse pas pour donner l'impression que les protagonistes se retrouvent noyés par la situation.