Le nouveau DC Universe devrait ressembler au MCU

À la tête de DC Studios depuis trois ans, James Gunn et Peter Safran ont fait plusieurs annonces importantes sur leur DC Universe lors d’une présentation.

James Gunn et Peter Safran développent le nouveau DCU

Depuis octobre 2022, James Gunn et Peter Safran sont les patrons de DC Studios. Ils doivent donc relancer le DC Universe, en perdition depuis plusieurs années. Pour cela, ils ont décidé de développer plusieurs films et séries faisant partie d’un premier chapitre de cet univers, intitulé « Gods and Monsters ».

Le premier long-métrage de ce chapitre sera dévoilé cette année. Superman arrivera dans les salles françaises le 9 juillet prochain. James Gunn est actuellement occupé sur le processus de post-production du film. Mais il a fait une pause pour partager plusieurs informations sur son DC Universe, aux côtés de Peter Safran. Dont une majeure.

Un principe similaire à celui du MCU

Récemment, les patrons de DC Studios ont proposé une présentation de leur plan pour le futur de leur DC Universe devant un groupe de journalistes. Comme rapporté par Variety, James Gunn a assuré qu’ils comptaient « s’assurer que chaque projet fonctionne tout seul ». Par exemple, il ne sera pas nécessaire d’avoir découvert Superman pour voir la série Lanterns. Toutefois, l’idée reste d’unifier les projets du DCU, afin que les gens puissent voir ses personnages majeurs interagir.

Pour cela, James Gunn a établi un plan d’environ six ans afin de raconter une histoire plus large que celle d’un seul film du DCU. Celle-ci culminerait avec un projet ressemblant aux films Avengers. Il semblerait donc que les patrons de DC Studios veuillent s’inspirer du fonctionnement du MCU pour leur propre univers. Même si James Gunn veut faire la distinction. Selon lui, chaque film du DCU ne sera pas un chapitre d’une histoire plus large. Ce sont plutôt les personnages de cet univers qui feront partie de cette histoire.

Pas de feu vert avant un bon script

Peter Safran a aussi fait une autre annonce importante sur le nouveau DCU. Il a expliqué que, sur le long terme, lui et James Gunn espéraient pouvoir sortir deux films en live action et un film d’animation ainsi que deux séries en live action et une animée par an. Toutefois, ils ne chercheront pas à forcer les choses pour respecter ce rythme. Car, toujours selon Peter Safran, ils ne donneront leur feu vert à un projet que si un scénario les satisfaisant aura été écrit.

À l’inverse du plan d’environ six ans développé par James Gunn, cette approche diffère de celle adoptée par les décideurs du MCU. Car ces derniers ont pris l’habitude d’annoncer des projets avant qu’un scénario ne soit écrit. Ce qui s’est parfois avéré être une mauvaise idée. On peut citer comme exemple le développement chaotique de Blade, dont le futur est très incertain.