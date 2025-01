Le réalisateur d’un des prochains Batman lâche des infos majeures sur le film

En plus de Matt Reeves, Andy Muschietti travaille sur un nouveau film "Batman". Il y a peu, le réalisateur argentin a fait des révélations importantes sur ce long-métrage.

Andy Muschietti aux commandes de The Brave and the Bold

Depuis que James Gunn et Peter Safran ont pris la tête de DC Studios en octobre 2022, ils se sont mis au travail pour structurer le nouvel univers DC. Ils ont décidé que celui-ci s’ouvrirait avec un chapitre intitulé « Gods and Monsters ». L’un des longs-métrages faisant partie de ce chapitre sera Batman : The Brave and the Bold.

Le long-métrage devrait être centré sur Damian Wayne, le fils de Batman dont il ignorait au départ l’existence. Le film devrait nous faire suivre la transformation de Damian en Robin, et la relation de ce dernier avec son père. Andy Muschietti, qui a déjà signé The Flash pour DC, dirigera ce nouveau long-métrage. Or, récemment, il a donné des informations importantes sur son futur film.

Un nouvel interprète de Batman

Il y a peu, Andy Muschietti s’est longuement entretenu avec Radio TU. Il s’est exprimé sur de nombreux sujets, dont The Brave and the Bold. Et il a notamment confirmé que son long-métrage ne se déroulerait pas dans le même univers que The Batman, le film de Matt Reeves :

Le Batman présenté dans The Brave and the Bold appartiendra au nouvel univers DC. Il est évident que le Batman de Matt Reeves ne fait pas partie de ce nouvel univers.

Le cinéaste argentin a donc confirmé une information importante : son Batman ne sera pas le même que celui du film de Matt Reeves. Ce qui signifie qu’en termes de casting, Robert Pattinson ne reviendra pas jouer le chevalier noir dans The Brave and the Bold. Une fois encore, le héros aura donc un nouveau visage dans le film d’Andy Muschietti.

Le film pas prêt avant un long moment

Andy Muschietti s’est aussi exprimé sur la date de sortie de The Brave and the Bold. Il a révélé qu’il faudrait patienter un long moment avant de pouvoir découvrir son nouveau film. Selon lui, DC développe actuellement un plan pour s’assurer que le long-métrage ne soit pas en concurrence avec The Batman 2 à sa sortie :

The Brave and the Bold ne verra pas le jour avant un certain temps. La sortie simultanée de deux films serait contre-productive. DC est en train d'élaborer une stratégie pour s'assurer que ces deux films n'entrent pas en conflit l'un avec l'autre.

The Batman 2 a justement été repoussé il y a quelques jours. Sa date de sortie est désormais fixée au 1er octobre 2027 en Amérique du Nord. The Brave and the Bold ne sortira donc pas autour de la même date, mais on ne sait pas encore quand on pourra le découvrir. En tout cas, bien avant cela, le premier film du chapitre Gods and Monsters du nouveau DC Universe sera dévoilé. Superman arrivera dans les salles françaises le 9 juillet 2025.