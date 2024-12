The Batman 2 : nouveau gros coup dur pour le film

Alors que Warner Bros. avait déjà annoncé le report de la date de sortie de "The Batman 2" en mars dernier, le studio vient de la décaler de nouveau.

Les fans patientent pour The Batman 2

En 2022, Robert Pattinson est apparu pour la première fois à l’écran dans la peau de Bruce Wayne. Réalisé par Matt Reeves, The Batman nous proposait une nouvelle version, particulièrement sombre, de l’histoire du célèbre justicier masqué. Celui-ci était confronté à un tueur sadique répandant la peur parmi l’élite de Gotham à cause de ses crimes et des indices mystérieux qu’il laissait en chemin.

Parvenir à convaincre les fans avec un nouveau film centré sur Batman n’était un projet facile. Surtout après le succès de la trilogie The Dark Knight de Christopher Nolan. Mais Matt Reeves a réussi son pari. Son long-métrage a été majoritairement bien reçu à sa sortie. Warner Bros. a donné son feu vert pour le développement d’une suite. Malheureusement, le studio a récemment annoncé une mauvaise nouvelle au sujet de ce nouveau film.

Le film encore repoussé de près d’un an !

Les fans du premier film sur le chevalier noir avec Robert Pattinson vont devoir patienter plus longtemps que prévu avant de pouvoir découvrir sa suite. Car, comme rapporté par Deadline, Warner Bros. a officiellement décalé la date de sortie de The Batman 2. Le film sortira près d’un an plus tard que sa date prévue depuis mars dernier. Au lieu du 2 octobre 2026, il arrivera dans les salles le 1er octobre 2027 en Amérique du Nord. En France, il devrait sortir deux jours plus tôt.

Un autre film prendra la place de The Batman 2 dans le calendrier des sorties. Il s’agira de Judy, le nouveau long-métrage d’Alejandro González Iñárritu. Comme annoncé en août dernier, celui-ci sera porté par un gros casting, qui comprendra notamment Tom Cruise. Il sera donc à découvrir à partir du 2 octobre 2026 en Amérique du Nord, et sans doute deux jours avant en France.

Une suite liée à la série The Penguin

Pour rappel, en septembre dernier, Matt Reeves a donné quelques informations sur The Batman 2. Le cinéaste a révélé que la série The Penguin serait liée au film, et que Colin Farrell reviendrait donc jouer Oz dans cette suite.

Concernant le héros de son film, Matt Reeves a également promis que l’on verrait « des aspects du personnage que l’on n’a jamais vus ». De quoi faire grimper encore un peu plus l’attente autour du film, alors que celle-ci sera donc plus longue que prévu.