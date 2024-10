Une suite déjà annoncée pour ce nouveau et grand succès d’animation

Sorti il y a un peu plus de deux semaines aux États-Unis, "Le Robot sauvage" a déjà rassemblé de très nombreux spectateurs dans les salles. Devant un tel intérêt du public pour le nouveau film de Chris Sanders, DreamWorks Animation prépare la suite.

Le Robot sauvage démarre fort dans les salles

La nouvelle création du studio DreamWorks Animation, Le Robot Sauvage, est visible depuis le 9 octobre dernier au cinéma en France. Le film s’intéresse à un robot surnommé "Roz", qui doit survivre après avoir échoué sur une île. Petit à petit, il va faire la connaissance de différents animaux et nouer des relations avec eux, allant même jusqu’à adopter un oison.

Le Robot sauvage a réalisé un gros démarrage dans les salles. Comme expliqué il y a plusieurs jours, le film avait déjà fait fort avant même de sortir dans de nombreux territoires, dont la France. Il avait amassé plus de 53,1 millions de dollars en seulement quelques jours, réussissant le meilleur démarrage pour un film d’animation sorti durant le mois de septembre. Après une telle réception, une suite du long-métrage est déjà en préparation.

Une suite est en projet

Pour son deuxième week-end en salles, Le Robot sauvage a passé la barre des 100 millions de dollars de recettes au box-office. Quelques jours plus tard, son réalisateur, Chris Sanders, a été interrogé par Deadline sur une possible suite. Et il n’a pas laissé planer le doute sur le sujet :

Oui, à 100%. Il y a absolument des plans pour un deuxième film.

La déclaration de Chris Sanders devrait donc ravir les fans du premier film. Ces derniers vont pouvoir découvrir la suite des aventures de Roz. DreamWorks Animation devrait bientôt officiellement confirmer la mise en chantier du deuxième film. Et on devrait aussi rapidement savoir si Chris Sanders écrira de nouveau Le Robot sauvage 2 en plus de le réaliser.

Vers une trilogie ?

Il est encore trop tôt pour savoir quand on pourra espérer pouvoir découvrir Le Robot sauvage 2 dans les salles. Mais on sait déjà qu’un troisième opus a des chances de voir le jour. Car le premier film est adapté du roman éponyme de Peter Brown. Or, celui-ci est le premier d’une trilogie.

Si Le Robot sauvage 2 est lui aussi un succès à sa sortie en salles, une adaptation du troisième livre devrait donc aussi se produire. En attendant, vous pouvez toujours (re)découvrir le film de Chris Sanders au cinéma.