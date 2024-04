Le Salaire de la peur : comment comprendre la fin du thriller d'action Netflix ?

Succès mondial de Netflix, le thriller français "Le Salaire de la peur" se clôt sur une séquence et un geste de son héros qui peut laisser perplexe. Mais qui donne tout son sens au drame profond du film. [SPOILERS]

Le Salaire de la peur, thriller d'action...

Pour son nouveau film Le Salaire de la peur, Julien Leclercq s'est inspiré librement du roman de Georges Arnaud, publié en 1950 et déjà adapté deux fois au cinéma. Une première fois en 1953 par Henri Georges-Clouzot avec Le Salaire de la peur, et une deuxième fois en 1977 par William Friedkin avec Le Convoi de la peur. Dans le nouveau film, diffusé sur Netflix, Julien Leclercq reprend l'idée de base, un convoi par camions de nitroglycérine par une route ultra-dangereuse.

Cette fois-ci, il s'agit de transporter ces explosifs par le désert d'un pays indéterminé mais qui ressemble à un territoire d'Afrique du Nord, pour éteindre l'incendie d'une poche de gaz et empêcher une terrible catastrophe.

Le Salaire de la peur ©Netflix

Les personnages de ce Salaire de la peur version 2024 sont des personnages originaux, et n'entretiennent aucun rapport avec les personnages du roman et ceux des deux premiers films. En effet, chacun des quatre conducteurs, Fred (Franck Gastambide) le garde du corps, la responsable humanitaire Clara (Ana Girardot), l'artificier Alex (Alban Lenoir) - qui est le frère de Fred -, et le mercenaire Gauthier (Sofiane Zermani) ont chacun leurs propres raisons de prendre part à cette mission-suicide.

... et tragédie familiale

Au terme de nombreuses péripéties explosives, un seul camion parvient à destination. Mais les trois conducteurs encore en vie, Clara, Alex et Fred, ne sont pas encore au bout de leur peine. En effet Anne Marchand, la commanditaire de la mission, engagée par la compagnie qui exploite le gaz de la région, leur a menti. Aucune équipe de forage n'est en chemin pour éteindre l'incendie de la poche et elle ordonne, pistolets braqués sur la femme et la fille d'Alex, de foncer avec le camion sur le puits de gaz pour l'éteindre, avant qu'il n'explose et rase le camp de réfugiés.

À ce moment, bien que blessé, Fred abat depuis la cabine du camion Anne Marchand et son homme de main. La famille de son frère est sauvée de ce danger immédiat, mais l'incendie reste à éteindre. Il se met alors au volant et, malgré les supplications de Clara avec qui il entretient une relation amoureuse, démarre et fonce sur l'incendie. Dans un ultime geste héroïque, il se sacrifie donc et donne sa vie pour épargner celles de ses proches et des nombreux habitants du township, sauvés par l'explosion occasionnée par la nitroglycérine dans le camion.

Essayez Netflix 1 mois gratuit avec Canal+

La dette de Fred

Pourquoi Fred, avec lequel Franck Gastambide délivre sa première performance tragique, s'est-il ainsi sacrifié ? En effet, on pourrait opposer à cette décision altruiste, témoignage d'une noblesse d'âme, qu'il aurait pu lancer le camion et en sauter avant l'explosion. Mais, Julien Leclercq et Hamid Hlioua ont, au scénario, écrit un arc définitivement tragique pour ce personnage.

Cet arc tragique du personnage est en réalité, bien plus que le dangereux convoi de nitroglycérine, le véritable enjeu dramatique de Le Salaire de la peur. En effet, dans une première partie du film alternée entre le passé et le présent, on découvre que, plusieurs mois avant cette mission, Fred, décidé à voler un de ses clients, fait appel à son frère Alex pour ouvrir un coffre-fort. D'abord réticent, Alex, mari et père d'une petite fille - et qui est avec Clara le personnage le plus "moral" de cette histoire -, finit par accepter.

Conjurer sa culpabilité et sa lâcheté

Seulement, rien ne se déroule comme prévu. Alex est arrêté en pleine action et emprisonné. Coupable de l'avoir impliqué dans ce cambriolage raté, Fred fait aussi preuve de lâcheté, assistant à l'arrestation de son frère et n'intervenant pas. Vivant maintenant avec Clara, ainsi que la femme et la fille d'Alex, dans le camp de réfugiés au-dessus de la poche de gaz en feu, Fred se sent profondément coupable.

Alors, quand il accepte la proposition d'Anne Marchand de convoyer la nitroglycérine, ce n'est pas tant pour l'argent que pour sortir son frère de prison. Ce qu'Anne Marchand lui propose, expliquant que les talents d'artificier d'Alex seront très utiles à la mission. Lorsque les deux frères se retrouvent pour celle-ci, Alex en veut énormément à son frère et le frappe sans préavis.

Le Salaire de la peur ©Netflix

Un peu plus tard dans Le Salaire de la peur, leur convoi s'engage sur une route minée. Partis déminer tous les deux le chemin, Fred marche sur une mine. Il dit à Alex de l'abandonner, mais celui-ci refuse. Alex prend alors les mains de Fred pour tenter de sauter avec lui le plus loin possible de la mine, prêt à se sacrifier pour sauver son frère, ou mourir avec lui.

Heureusement pour eux, la mine n'explose pas. Ce qui est intéressant ici, c'est que ce n'est pas l'action qui fait l'intérêt de cette séquence de Le Salaire de la peur, mais le fait qu'Alex soit prêt à se sacrifier pour Fred. Exactement ce que Fred n'a pas été capable de faire, neuf mois plus tôt, lors de l'arrestation d'Alex.

Héros, finalement

Sérieusement blessé par Gauthier qui a voulu jouer cavalier seul et récupérer tous les "salaires de la peur" - avant que ce dernier ne meurt dans la sortie de route de son camion -, Fred pense peut-être qu'il ne survivra pas à sa blessure. Mais surtout, il sait qu'il a fait gravement défaut à son frère, et qu'il n'aura jamais ses valeurs et sa force morale. Alors, il lui apparaît que pour se racheter, il doit les sauver tous, rendant au centuple ce que lui a prouvé son frère lors de l'épisode du champ de mines.

Avec cette fin presque christique, cette rédemption par le sacrifice de sa vie, la trajectoire du personnage de Franck Gastambide révèle ainsi que le véritable drame du film Le Salaire de la peur réside dans son conflit intime et cette tragédie familiale. L'intention était certes de réunir les compétences physiques d'Alban Lenoir et Franck Gastambide pour un grand spectacle d'action. Mais on peut saluer Julien Leclercq et son co-scénariste d'avoir eu la très bonne idée de leur conférer aussi cette intéressante dimension dramatique.