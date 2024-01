Le Salaire de la peur : le remake de Netflix se dévoile dans une bande-annonce explosive

Alban Lenoir et Franck Gastambide se montrent dans le trailer explosif de "Le Salaire de la peur", remake du film culte d'Henri Georges Clouzot. Une superproduction française qui arrive sur Netflix très prochainement.

Le Salaire de la peur version Netflix se montre

C'est un des plus gros événements de Netflix pour l'année 2024 et ses productions originales françaises. 71 ans après le grand thriller d'Henri-Georges Clouzot, Le Salaire de la peur avec Yves Montand, Charles Vanel, Peter Van Eyck et Folco Lulli, le réalisateur Julien Leclercq (L'Assaut, Braqueurs) s'est vu confier la réalisation d'un remake contemporain du film.

Pour mettre en scène cette histoire de convoyage de matière explosive, il a rassemblé un très joli casting, avec des stars bien connues des abonnés Netflix. On peut enfin jeter un oeil sur des premières images avec la diffusion d'un premier teaser (en tête d'article). Le film sera à découvrir sur Netflix à partir du 29 mars.

Le Salaire de la peur ©Netflix

En effet, les deux premiers rôles sont assurés par Franck Gastambide et Alban Lenoir. Le premier était récemment le rôle principal de Sans répit, remarque du succès coréen Hard Day, et le second est devenu l'action hero français de la plateforme avec la saga Balle perdue et AKA. Ils sont notamment accompagnés au casting par Ana Girardot, Sofiane Zermani, Birol Tarkan Yıldız et Joseph Beddelem.

Le Salaire de la peur

Un film d'action musclé et explosif

L'histoire reprend fidèlement le concept du film de Clouzot, à travers le transport très dangereux et en urgence d'une cargaison de nitroglycérine pour mettre un terme à un incendie dévastateur sur un site de forage de pétrole. Ce permier aperçu montre que Julien Leclercq a a priori favorisé la dimension action de son film, sans pour autant négliger l'aspect aventure de l'histoire de Le Salaire de la peur.

En effet, si l'on découvre que ce film aura son lot de fusillades et d'affrontements, l'accent est aussi porté sur la longue route qu'il va falloir couvrir avec les camions chargés de nitro. Spécialiste d'une action autant humaine que mécanique, qu'il met en scène avec une sécheresse parfaite pour coller au cadre de son film - le désert nord-africain -, Julien Leclercq annonce avec ce court trailer, brutal et de peu de mots, un récit spectaculaire et tendu.