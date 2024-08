À part "des sandwichs gratuits", cette star du Seigneur des anneaux a reçu un salaire ridicule pour les films

Le succès de la trilogie "Le Seigneur des anneaux" n'a pas permis au casting de s'enrichir à en croire Cate Blanchett, qui n'aurait presque rien touché pour faire les films.

Le Seigneur des anneaux : 2,9 milliards de recettes, et rien pour les acteurs ?

Grâce à Peter Jackson, la trilogie Le Seigneur des anneaux (2001-2003) est devenue une saga cinématographique extrêmement populaire. Même si les livres de J. R. R. Tolkien étaient déjà bien connus avant les adaptations, ces films ont eu un impact important dans la culture populaire. Il faut dire que le succès des trois longs-métrages au box-office mondial a été impressionnant, avec quasiment 3 milliards de dollars cumulés. Une rentabilité impressionnante pour ces films dont les budgets étaient estimés à 94 millions de dollars chacun.

Le Seigneur des anneaux a aussi permis de révéler des acteurs et des actrices, et de renforcer la popularité d'autres. Parmi les noms désormais bien connus du grand public, on y trouvait notamment Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen, Sean Bean, Orlando Bloom, Liv Tyler ou encore Cate Blanchett.

Cate Blanchett - Le Seigneur des anneaux ©New Line Cinema

Malgré le carton des blockbusters, il semblerait que l'argent récolté n'ait pas vraiment profité aux membres du casting. C'est ce qu'a révélé récemment Cate Blanchett, l'interprète de Galadriel dans la saga. En promotion pour Borderlands (dont les premiers retours ont été catastrophiques), la comédienne est intervenue dans l'émission Watch What Happens Live d'Andy Cohen. Le présentateur a voulu savoir quel film de la carrière si prolifique de Cate Blanchett avait pu lui rapporter le plus. Alors qu'il a naturellement supposé qu'il s'agissait du Seigneur des anneaux, Andy Cohen a immédiatement été contredit par la comédienne.

Vous rigolez ? Pas du tout, personne n’a été payé pour faire ce film.

Cate Blanchett a eu des sandwichs gratuits et ses oreilles d'elfe

Le présentateur a renchéri en supposant qu'à défaut d'avoir un salaire mirobolant, l'actrice avait dû recevoir une jolie sommes grâce à un pourcentage sur les recettes. Sauf que là encore Andy Cohen a fait fausse route.

Non, c'était bien avant tout ça. En gros, j'ai eu droit à des sandwichs gratuits, et j'ai pu garder mes oreilles d'elfe.

Cate Blanchett a insisté sur le fait que "personne n'a été payé" grassement pour faire Le Seigneur des anneaux, et que, de plus, "les femmes ne sont pas payées autant qu’on le pense". Sa motivation pour participer à la trilogie aurait donc été ailleurs : "Je voulais juste travailler avec le gars qui a fait Braindead".

Il est assez surprenant d'apprendre que Cate Blanchett et le reste du casting auraient été très peu payés pour tourner ces blockbusters. Néanmoins, elle n'est pas la seule à avoir affirmé cela. Avant elle, c'est Orlando Bloom qui avait affirmé n'avoir gagné "que" 175 000 dollars pour incarner Legolas. Depuis, les choses ont a priori bien changé. Notamment avec un pourcentage sur les recettes que les acteurs et les actrices ont plus souvent tendance à négocier en amont.

Depuis Le Seigneur des anneaux, la trilogie du Hobbit (2012-2014) a vu le jour, ainsi que la série de Prime Video Les Anneaux de pouvoir, dont la saison 2 est prévue pour le 29 août. Enfin, outre le film d'animation La Guerre des Rohirrim qui sortira le 11 décembre en salles, de nouveaux films ont été annoncés, dont La Chasse à Gollum, prévu pour 2026.