Le Seigneur des anneaux : un nouveau film sortira en 2026 et il y a deux énormes surprises

Warner Bros. va relancer la franchise "Le Seigneur des anneaux" avec un nouveau film centré sur Gollum. Andy Serkis va reprendre son rôle iconique dans un film qu'il réalisera lui-même.

Le Seigneur des anneaux : Gollum au centre d'un nouveau film

Hollywood ne cesse de relancer des franchises déjà établies avec des reboots, des remakes et autres suites/préquels. 20th Century Studios a par exemple commandé récemment un nouveau film Le Labyrinthe, après la trilogie (2014-2018) de Wes Ball. Ce même studio qui vient de sortir La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume, tandis qu'Alien: Romulus est prévu pour cet été (le 14 août). Si certains projets sont alléchants, d'autres peuvent parfois faire grincer des dents les fans. C'est ce qui risque de se passer avec l'annonce de Variety concernant Le Seigneur des anneaux.

Peter Jackson avait marqué les esprits entre 2001 et 2003 avec sa trilogie tirée de l'œuvre de J. R. R. Tolkien. Ses films sont ancrés dans la culture populaire et restent des références. Warner Bros. a décidé d'y revenir. Non pas avec un remake, on vous rassure, mais avec un film consacré à Gollum. Une idée surprenante, mais cela permettra de remettre en avant le personnage iconique incarné par Andy Serkis.

L'autre surprise, c'est que ce dernier reprendra le rôle et réalisera lui-même le long-métrage qui porte, pour le moment, le titre de Lord of the Rings: The Hunt for Gollum (Le Seigneur des Anneaux : La Chasse à Gollum). L'acteur est déjà passé derrière la caméra plus d'une fois. D'abord en tant que réalisateur de la 2e équipe sur la trilogie Le Hobbit (2012-2014) de Peter Jackson. Puis, il avait réalisé le drame Breathe (2017), avant de revenir aux blockbusters avec Mowgli : La Légende de la jungle (2018) et Venom: Let There Be Carnage (2021).

Une sortie en 2026, et d'autres films à venir

Pour nous rassurer, Warner Bros. a précisé que Peter Jackson et ses collaboratrices, Fran Walsh et Philippa Boyens, seront toujours impliqués en tant que producteurs et "à chaque étape du processus de création". Ces derniers doivent par ailleurs développer une nouvelle série de films qui "exploreront des histoires inédites", toujours tires de l'univers de J. R. R. Tolkien. Ils auront fort à faire ces prochains mois puisque Le Seigneur des Anneaux : La Chasse à Gollum est prévu pour 2026. Avant cela, on pourra découvrir La Guerre des Rohirrim, un film d'animation centré sur le roi du Rohan et prévu pour le 11 décembre en salles.

Enfin, rappelons que la série Les Anneaux de pouvoir est toujours disponible sur Prime Video, avec une saison 2 prévue pour fin 2024, et une saison 3 déjà commandée.