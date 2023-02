Le Seigneur des anneaux : c'est officiel, de nouveaux films arrivent

C'était dans les tuyaux depuis plusieurs mois, et cela se confirme désormais. Warner va bel et bien produire plusieurs nouveaux films "Le Seigneur des anneaux" tirés de l'œuvre de J. R. R. Tolkien.

Les Seigneur des anneaux de retour sur les écrans

L'univers du Seigneur des anneaux est revenu sur les écrans l'année dernière avec la série Les Anneaux de pouvoir proposée par Prime Video. Une production de longue date qui débuta après le rachat en 2021 de MGM par Amazon pour pas moins de 8,45 milliards de dollars. Grâce à cela, le service spécialisé peut développer des licences majeures comme James Bond, Rocky et donc Le Seigneur des anneaux. Enfin, ce n'est pas si simple. Car WarnerMedia, via sa filiale New Line Cinema, a produit la trilogie de Peter Jackson sortie en 2001, 2002 et 2003. Le studio détient toujours les droits pour des films (on y reviendra) et Amazon ne peut donc pas se servir de toute l'œuvre de J. R. R. Tolkien à sa guise.

Histoire de nous rappeler ce "petit" détail, David Zaslav, le PDG de Warner Bros. Discovery, avait affirmé en novembre dernier que Warner avait toujours l'intention de produire des films Le Seigneur des anneaux. Une envie qui se précise de plus en plus aujourd'hui, toujours grâce à David Zaslav (via Variety).

Ça se confirme pour les nouveaux films

Le PDG a en effet confirmé que les nouveaux patron du studio, Mike De Luca et Pam Abdy, avaient "négocié un accord pour réaliser plusieurs films basés sur les livres de J.R.R. Tolkien". Un deal qui s'est fait avec Embracer Group qui a racheté le 18 août 2022 Middle-earth Enterprises qui détient les droits mondiaux pour les produits dérivés et les adaptations cinématographiques des deux œuvres de Tolkien : Le Seigneur des anneaux et Bilbo le Hobbit.

Dans un communiqué, le PDG de Freemode (division d'Embracer Group) s'est dit ravis de cet accord et de pouvoir ramener, en collaboration avec New Line Cinema et Warner Bros. Pictures, "le monde incomparable de J. R. R. Tolkien sur grand écran, de manière nouvelle et passionnante".

Le Seigneur des anneaux ©New Line Cinema

Pour le moment, aucun cinéaste n'a été annoncé, même si Variety précise que Peter Jackson et ses deux co-scénaristes Fran Walsh et Philippa Boyens devraient être impliqués et suivre chaque étape de ces projets. Reste qu'il sera difficile de passer après le cinéaste tant la trilogie Le Seigneur des anneaux a marqué les esprits. Warner se montre également audacieux car, même si la démarche n'est pas originale (Hollywood aime produire des remakes et des reboots), il y aura forcément une grosse attente de la part d'un public encore attaché aux films de Jackson. On ne sait pas non plus si ces films offriront une réelle variation dans le récit pour éviter un sentiment de redite. En clair, un projet casse-gueule mais qu'il faudra suivre avec attention.