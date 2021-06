Ces franchises MGM qu'Amazon va pouvoir développer

L'entreprise Amazon vient d’acquérir le mythique studio de cinéma MGM pour la modique somme de 8,45 milliards de dollars. Ainsi, Amazon Prime Video met la main sur un catalogue hallucinant de 17 000 contenus télé et 4 000 films, avec notamment une pièce maîtresse : la franchise James Bond. Mais, concrètement, quelles sont les franchises qu'Amazon pourrait développer ?

James Bond

C'est l'évidence de l'évidence. Avec ce rachat de la MGM, Amazon devient en partie propriétaire de la licence ancestrale James Bond. C'est la plus grosse acquisition de cette transaction. Depuis que Dr No a amené l'agent du MI6 sur grand écran, et fait de Sean Connery une star internationale, de nombreux comédiens se sont succédés dans le rôle de 007. Depuis 2006, c'est Daniel Craig qui campe l'agent anglais. Une passation de rôle qui a remis la licence, qui commençait doucement à s’essouffler, au goût du jour. Après quatre films, le comédien est encore attendu pour un dernier tour de piste dans Mourir peut attendre, qui devrait prochainement sortir dans les salles obscures. De nombreuses fois reporté à cause de la pandémie de COVID-19, le film de Cary Joji Fukunaga est attendu le 6 octobre prochain.

James Bond (Daniel Craig) - Spectre 007 ©Sony Pictures / MGM

Évidemment, ce rachat de la franchise James Bond est une aubaine pour Amazon. L'entreprise va sans doute tout faire pour développer l'univers de 007 sur sa plateforme. Pourquoi pas avec des spin-off, reboots, et des séries. Les personnages à développer son légions. Entre M, Q, Money Penny, ou la nouvelle agent 007 incarnée par Lashana Lynch dans Mourir peut attendre, ils ont l'embarra du choix. Seul problème, Barbara Broccoli et Steven Saltzman, les enfants des producteurs ancestraux de la franchise, qui détiennent encore une partie des droits de James Bond, ne vont sans doute rien lâcher, et conserver leur emprise sur cette saga emblématique. Et pas sûr qu'ils acceptent qu'Amazon souille James Bond. En tout cas, l'entreprise promet que les films James Bond continueront à sortir au cinéma. Mais rien n'est inscrit dans le marbre...

RoboCop

En 1987, Paul Verhoeven signe RoboCop. Film d'anticipation, l'histoire raconte comment un policier est sauvé de la mort grâce à une technologie inédite qui fait de lui un homme/robot intraitable. Il devient alors le flic parfait. RoboCop est devenu culte pour toute une génération. Nommé deux fois aux Oscars, le long-métrage a rapporté plus de 53 millions de dollars de recettes (pour un budget de 13 millions). Face à ce succès, la MGM s'est lancée dans la production de deux suites, sorties respectivement en 1989 et 1993. Malheureusement, ces deux opus ont reçu un accueil critique désastreux.

Alex J. Murphy (Peter Weller) - RoboCop ©Orion Pictures / MGM

Il faut ensuite attendre 2014 pour que José Padilha se lance dans la production d'un reboot. Ce nouveau RoboCop n'a malheureusement pas séduit les critiques et les fans de la première heure. Côté box-office, le long-métrage a rapporté plus de 242 millions de dollars de recettes (pour un budget de 100 millions). Même si la licence n'a pas réussi à renaître de ses cendres, c'est certain qu'Amazon va tout tenter pour rebooter cette franchise emblématique du septième art. Que ce soit sous forme de série ou de film, RoboCop devrait bientôt revenir. L'année dernière, un projet de suite du film original était prévu avec Abe Forsythe. Reste à savoir si Amazon va continuer de développer cette idée...

Rocky

L'histoire de Rocky débute en 1976 lorsque Sylvester Stallone entre dans la peau de ce boxeur iconique. Le film original a coûté 1 million de dollars mais en a rapporté plus de 117 millions au box-office. Un score hallucinant qui a entraîné la production de nombreuses suites. Jusqu'en 1990, cinq films Rocky ont vu le jour. Il faut ensuite attendre 2006 pour voir Sly revenir dans la peau de son personnage dans l'excellent Rocky Balboa. Puis, depuis 2015, ce boxeur irremplaçable est revenu dans les deux films Creed. En tout, la licence Rocky a rapporté plus de 1,3 milliard de dollars au box-office.

Rocky Balboa (Sylvester Stallone) - Rocky II ©United Artists / MGM

Amazon va sans doute tenter de continuer à développer cette licence. Mais l'entreprise va devoir négocier avec Sylvester Stallone qui est toujours énormément investi dans la saga. Actuellement, Michael B. Jordan va réaliser Creed 3, avec Sylvester Stallone en producteur. Ce dernier se concentre également sur une série prequel sur la jeunesse de Rocky avant ses débuts dans le tout premier film. Logiquement, Amazon va poursuivre la production de ces deux projets, et va sans doute même en apporter de nouveaux.

Le Hobbit

Amazon a racheté les droits d'exploitation de Le Seigneur des anneaux pour 250 millions de dollars. Ce qui lui permet de préparer justement une série Le Seigneur des anneaux. Mais le rachat de la MGM permet à l'entreprise de récupérer aussi les droits d'exploitation de Le Hobbit. De quoi rebooter totalement la licence...

Le Hobbit : Un voyage inattendu ©Warner Bros / MGM

La Famille Addams

L'histoire de La Famille Addams remonte à 1938. Créée par Charles Addams, La Famille Addams est initialement une gamme de 150 caricatures non liées qui représentaient une famille américaine idéale au XXème siècle. Rapidement, Charles Addams a décidé d'adapter son œuvre à l'écran. De 1964 à 1966 sort la toute première série centrée sur cette famille dysfonctionnelle. Après 64 épisodes produits par ABC, La Famille Addams est dérivée sous de nombreuses formes : séries animées, séries lives, films, films d'animation.

La Famille Addams ©Paramount Pictures / MGM

C'est en 1991 que La Famille Addams gagne en popularité grâce aux deux films de Barry Sonnenfeld. Le premier film rapporte plus de 191 millions de dollars de recettes au box-office. Après deux suites, La Famille Addams est de retour en 2019 dans son propre film d'animation. Une suite est par ailleurs attendue pour le 27 octobre prochain. Cependant, les droits d'exploitation de La Famille Addams sont éparpillés. MGM ne possédait des droits que sur la toute première série et une partie du film de 1991, partagés avec la Paramount. Les films d'animation sont développés par Universal Pictures. De même, Netflix travaille actuellement sur une série centrée sur Mercredi et dirigée par Tim Burton. Avec tous ces projets sur le feu, peut-être qu'Amazon va attendre un peu avant de se lancer dans l'arène.

Stargate

L'épopée Stargate débute en 1994 avec le film de Roland Emmerich. Face au succès du film et ses 196 millions de dollars de recettes au box-office, la MGM décide de développer cet univers de science-fiction. Trois séries ont vu le jour au cours des années 2000 : Stargate SG-1, Stargate Atlantis et Stargate Universe.

Stargate SG-1 ©MGM

Mais depuis 2011 et la fin de Stargate Universe, la saga se fait rare. Il y a bien eu la web série Stargate Origins pour fêter les 20 ans de Stargate SG-1, mais sinon, il y a un univers déjà culte à redévelopper. Sûr qu'Amazon Prime va se lancer dans ce monde de science-fiction pour le remettre au goût du jour.

La Panthère Rose

La Panthère Rose est apparue pour la première fois en 1963 sur les écrans. Le film a été assez populaire puisque 9 suites ont vu le jour. En 2006, un reboot a même été produit avec Steve Martin dans le rôle initialement détenu par Peter Sellers. Cette version a eu sa propre suite en 2009.

La Panthère Rose ©United Artists / MGM

Mais depuis, plus rien... C'est logiquement le moment parfait pour Amazon de relancer cette franchise qui devrait trouver son public. Que ce soit sous forme de série ou de film, il y a une place à prendre.

G.I. Joe

G.I. Joe a reçu des critiques désastreuses. En 2013 un autre opus a vu le jour, avec notamment la présence de Bruce Willis et Dwayne Johnson. Mais malgré des critiques assassines, les deux films ont rapporté plus de 678 millions de dollars de recettes au box-office. Un nouvel opus, Snake Eyes, est attendu le 18 août prochain dans les salles obscures. Logiquement, l'entreprise Amazon devrait elle aussi développer cette saga issue d'une gamme de jouets des années 1980.

G.I. Joe : Conspiration ©Paramount Pictures / MGM

Millenium

MGM a adapté les romans de l'auteur Stieg Larsson en 2012. Millenium : Les Hommes qui n'aimaient pas les femmes s'est avéré être un énorme succès critique. Réalisé par David Fincher, le film a été nommé à 5 reprises aux Oscars et a rapporté plus de 232 millions de dollars de recettes. Un succès impressionnant, surtout après une trilogie originelle déjà de bonne facture. David Fincher prévoyait même deux suites, mais en 2015, la franchise est morte, et un redémarrage a été lancé.

Millenium : Les hommes qui n'aimaient pas les femmes ©Sony Pictures / MGM

Mais Millenium : ce qui ne me tue pas a été un échec au box-office. Pour un budget de 43 millions de dollars, le film de Fede Alvarez n'a rapporté que 35 millions de dollars. Un ratage cuisant qui va peut-être faire réfléchir Amazon avant de se lancer dans une nouvelle saga Millenium...

Jump Street

En 2012 et 2014, les génies Phil Lord et Chris Miller ont mis en scène 21 Jump Street et 22 Jump Street. Deux chefs-d’œuvre de la comédie adaptés de la série éponyme sortie dans les années 1980. Avec plus de 532 millions de dollars de recettes, un crossover avec Men in Black était même prévu, mais le projet a finalement été abandonné.

21 Jump Street ©Sony Pictures / MGM

Pour le coup, un reboot de Jump Street n'est pas une mauvaise idée. Mais Amazon va devoir négocier avec Sony qui possède encore une partie des droits.

Le Choc des Titans

Remake du film éponyme de 1981, Le Choc des Titans a vu le jour en 2010. Un succès financier de 493 millions de dollars qui a entraîné la production d'une suite en 2012 : La Colère des Titans. Malgré un manque de soutient de la part des critiques, les deux films ont plutôt bien marché au box-office. Cependant, la sortie prévue de La Revanche des Titans n'a jamais vue le jour. Avec Amazon aux manettes, peut-être que cette franchise va avoir droit à une nouvelle vie.