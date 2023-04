Le Seigneur des anneaux : Elijah Wood est sceptique sur les prochains films

Star de la trilogie "Le Seigneur des anneaux", Elijah Wood s'est exprimé sur les prochaines adaptations de l'univers de J.R.R. Tolkien. S'il n'est pas contre l'idée d'incarner à nouveau Frodon Sacquet, le comédien espère que ces projets ne seront pas que de simples entreprises commerciales.

Warner prépare de nouveaux films Le Seigneur des anneaux

Alors que Prime Video continue de développer la série la plus chère de tous les temps avec Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir, Warner ne compte pas abandonner l'univers créé par J.R.R. Tolkien. En février dernier, David Zaslav, PDG de Warner Bros. Discovery, révélait que le studio a "négocié un accord pour réaliser plusieurs films basés sur les livres". Un deal passé avec Embracer Group, qui a racheté en août 2022 la société Middle-earth Enterprises, qui détient les droits mondiaux pour les adaptations et les produits dérivés des sagas Le Seigneur des anneaux et Le Hobbit.

Le Seigneur des anneaux : La Communauté de l'anneau ©Metropolitan FilmExport

Si Variety assurait alors que Peter Jackson ainsi que ses deux co-scénaristes Fran Walsh et Philippa Boyens seraient impliqués dans ces nouveaux projets, aucun cinéaste ou casting n'a pour le moment été annoncé. Star des adaptations sorties entre 2001 et 2003, Elijah Wood a été interrogé sur les longs-métrages à venir. Et l'interprète de Frodon a fait part de ses doutes.

L'interprète de Frodon a quelques réserves

Lors d'un entretien accordé à GQ pour la saison 2 de Yellowjackets, l'acteur s'est d'abord dit "fasciné" et "excité" par ces nouveaux films. Le comédien a cependant ajouté :

J'espère que ce sera bien. Je suis surpris, mais je ne sais pas pourquoi je suis surpris parce qu'il allait évidemment y avoir d'autres films. Évidemment, il y a avec ça l'envie de rapporter beaucoup d'argent. Il ne s'agit pas que d'un groupe de cadres qui se disent : "Faisons des oeuvres d'art géniales". Et encore une fois, ce n'est pas un reproche envers quiconque parce que bien sûr, c'est du commerce. Et de grandes oeuvres d'art peuvent naître de ce commerce.

Frodon Sacquet (Elijah Wood) - Le Seigneur des anneaux : La Communauté de l'anneau ©Metropolitan FilmExport

Il a poursuivi, en évoquant les longs-métrages de Peter Jackson :

Mais Le Seigneur des anneaux n'est pas né de ça. C'est né d'une passion pour les livres et du désir de les adapter. Et j'espère que ce sont ces sentiments qui feront avancer les prochains films. J'espère simplement que c'est le même facteur de motivation, et qu'à chaque fois qu'ils engagent un scénariste et un réalisateur, c'est parce qu'il a du respect pour l'oeuvre de Tolkien et un enthousiasme à l'idée de l'explorer.

Interrogé par Extra peu de temps avant, Elijah Wood a assuré qu'il serait prêt à reprendre le rôle de Frodon Sacquet si le personnage est inclus dans ces nouveaux films. En 2012, l'acteur avait d'ailleurs à nouveau incarner le porteur de l'anneau dans Le Hobbit : Un voyage inattendu, premier volet de la deuxième trilogie de Peter Jackson.