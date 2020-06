Le Seigneur des anneaux : les acteurs se sont retrouvés le temps d'une vidéo

Pour le troisième épisode de son émission sur YouTube, Josh Gad vient de nouveau de réunir un casting mémorable. Il a en effet rassemblé un grand nombre des principaux acteurs de la trilogie culte de Peter Jackson, "Le Seigneur des anneaux".

Pendant la période de confinement, de nombreux acteurs et réalisateurs ont profité d’internet pour divertir les fans et proposer du contenu inédit malgré leur incapacité à tourner des films ou séries. Et alors que bon nombre d’entre eux sont toujours confinés, ils continuent d’utiliser les différents réseaux sociaux ou médias dans ce but. Josh Gad, vu récemment dans Le Crime de l’Orient-Express, a lancé sa propre émission sur YouTube, dans laquelle il réunit le casting de films sortis il y a de longues années. Nommé "Reunited Apart with Josh Gad", le programme a débuté il y a plusieurs semaines, quand l’acteur a rassemblé une bonne partie du casting des Goonies pour évoquer des souvenirs du film culte.

Dans le deuxième épisode, l’acteur avait réuni une autre distribution d’un très gros calibre. Il avait rassemblé une grande partie des acteurs de Retour vers le futur, ainsi que de l’équipe créative à l’origine des films de Robert Zemeckis. Et pour le troisième épisode de sa série, Josh Gad a encore frappé fort en organisant la réunion d’un grand nombre d’acteurs du Seigneur des anneaux.

Un nombre impressionnant d’acteurs du Seigneur des anneaux réuni par Josh Gad

Pour ce nouvel épisode, l’acteur et hôte de l’émission a réuni un impressionnant nombre d’acteurs du Seigneur des anneaux. Parmi eux, on a pu retrouver le principal duo de Hobbits. Elijah Wood, l’interprète de Frodon, faisait donc partie du rassemblement à distance. Et, après être apparu dans l’épisode de la réunion des Goonies, Sean Astin a fait son retour dans l’émission de Gad pour son rôle de Sam dans la trilogie de Peter Jackson.

Parmi les interprètes des Hobbits dans les films qui étaient présents à la réunion, Dominic Monaghan, l’interprète de Meriadoc Brandebouc, et Billy Boyd, alias Peregrin Touque, se sont aussi retrouvés. Viggo Mortensen, aka Aragorn, Orlando Bloom, alias Legolas, et John Rhys-Davies, l’interprète de Gimli, faisaient aussi partie du rassemblement. C'était aussi le cas pour Gandalf lui-même, Ian McKellen.

En plus des acteurs, Peter Jackson lui-même, ou encore Howard Shore qui a signé la musique culte de la trilogie, faisaient aussi partie de la réunion. Outre tous ces noms, de nombreux autres comédiens de la trilogie étaient aussi présents lors de cet épisode.

Comme pour les deux premiers épisodes, les profits récoltés par la réunion des acteurs du Seigneur des anneaux servira une bonne cause. Les deux premiers épisodes de l’émission avaient été organisés pour lever des fonds pour les organisations Project Hope et The Center for Disaster Philanthropy. Les fonds récoltés par ce dernier épisode seront cette fois reversés à No Kid Hungry, une organisation ayant pour but de nourrir tous les enfants aux États-Unis.