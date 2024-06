Jackie Chan, Schwarzenegger, Cécile de France... Cette comédie culte au casting dingue est dispo sur Netflix

20 ans après sa sortie en salles, "Le Tour du monde en 80 jours" (2004) est disponible sur Netflix. Une comédie d'action familiale à (re)voir avec plaisir, au moins pour son casting incroyable.

Le Tour du monde en 80 jours à (re)voir sur Netflix

Célèbre roman de Jules Verne, Le Tour du monde en 80 jours (1872) a eu droit à de nombreuses adaptations en dessins animés, en séries et même en films. Parmi ces œuvres se trouve le long-métrage de Frank Coraci sorti en 2004. 20 ans plus tard, la comédie d'aventure a été ajoutée au catalogue de Netflix, le 16 juin, et est rapidement devenue l'un des films "jeunesse" les plus vus en ce moment sur la plateforme. L'occasion était trop belle de se replonger dans ce film imparfait, mais néanmoins plaisant, notamment grâce à son casting incroyable.

Pour rappel, Le Tour du monde en 80 jours voit Phileas Fogg, un brillant inventeur vivant à Londres, faire le pari de parvenir à réaliser un tour du monde en seulement 80 jours. Pour l'accompagner dans son périple, Phileas pourra compter sur Passepartout. Ce dernier est en réalité un Chinois du nom de Lau Xing qui a dérobé une statue de jade pour la ramener dans son village natal. Pour échapper à la police, il se fait engager comme valet auprès de Phileas et lui fait croire qu'il est Français.

Le Tour du monde en 80 jours ©Pathé

Si l'inventeur ne se doutera de rien, Lau pourra compter sur la discrétion de Monique, une peintre impressionniste, vraiment française, rencontrée par le duo lors de leur première étape à Paris. La jeune femme les suivra alors dans leur voyage à travers l'Europe, la Chine et l'Amérique, et ensemble, ils devront faire face à de nombreux dangers.

Un casting improbable autour de Jackie Chan

Le Tour du monde en 80 jours est un véritable film familial, qui propose un voyage à travers différentes villes du monde, des moments de comédies et des séquences d'action mettant en valeur Jackie Chan. Car l'intérêt premier du long-métrage, c'est bien le célèbre acteur qui s'est rendu célèbre par ses comédies d'action hongkongaises (puis américaines) dans lesquelles il réalisait lui-même ses cascades. Bien sûr, les fans de l'artiste préféreront sûrement les productions asiatiques qui lui permettaient d'avoir plus de liberté, mais même dans des films américains qui ne sont pas des chefs-d'œuvre, on éprouve toujours du plaisir à voir Jackie Chan en action - on a par exemple une réelle affection pour Le Smoking (2002).

Dans le cas du Tour du monde en 80 jours, Jackie Chan est en plus bien entouré avec, comme évoqué précédemment, un casting plutôt improbable. Si Steve Coogan interprète Phileas, on retrouve avec plaisir Cécile de France dans le rôle de Monique. Mais ce n'est pas tout, puisqu'Arnold Schwarzenegger apparaît quelques minutes pour incarner Hapi, le prince de Turquie.

Michaël Youn - Le Tour du monde en 80 jours ©Pathé

Ajoutez à cela Michaël Youn qui joue le directeur d'une galerie d'art qui sera ravagée par les ennemis de Lau, des figures connues du cinéma britannique (Jim Broadbent et Ewen Bremner) ou encore la star chinoise Sammo Hung, collaborateur de longue date de Jackie Chan. Enfin, du côté des Américains, Le Tour du monde en 80 jours réuni les frères Owen Wilson et Luke Wilson, ainsi que Maggie Q.

Du beau monde, mais un échec

Malheureusement, en dépit de cette distribution impressionnante lorsqu'on revoit le film aujourd'hui, Le Tour du monde en 80 jours n'a pas été un succès. Outre les retours assez mitigés de la presse, le box-office n'a pas permis au long-métrage d'être rentable. Avec un budget estimé à 110 millions de dollars, sans compter les coûts du marketing, le film n'a pu en récolter que 72 millions. Un échec qui n'a pas été aidé par le marché français (730 000 entrées) et qui s'est même traduit par deux nominations aux Razzie Awards : du pire acteur secondaire pour Arnold Schwarzenegger, et de la pire suite ou remake.