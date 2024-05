Netflix : voici l'agenda des nouveautés de juin, avec un très gros programme

Netflix a dévoilé son agenda de juin 2024. Un beau programme attend les abonnés de la plateforme avec des nouveaux films et des nouvelles séries qui ont tout pour plaire.

Les nouveaux films en juin sur Netflix

Netflix avait gâté ses abonnés au mois de mai avec une belle sélection de nouveautés pour enrichir toujours plus le catalogue de la plateforme. En juin, il y aura encore de quoi faire avec un beau programme, entre films cultes et des productions du service de streaming. Dès le 4 juin, Lindsay Lohan sera à l'honneur avec la célèbre comédie Lolita malgré moi, qu'on ne se lasse pas de revoir. Puis, les spectateurs pourront trembler devant les requins de 47 Meters Down (3 juin) et ceux qui se cachent en plein Paris dans Sous la seine (5 juin), le nouveau film attendu de Xavier Gens avec Bérénice Bejo et Nassim Lyes. On vous laisse découvrir la bande-annonce ci-dessous :

Après cela, les fans de manga seront contents de (re)découvrir les films dérivés de célèbres animes avec One Piece Film - Red (11 juin), My Hero Academia World Heroes Mission (15 juin) ou encore Demon Slayer Kimetsu No Yaiba Le Village des Forgerons (19 juin). Retrouvez l'ensemble des nouveaux films ci-dessous :

Le calendrier des films attendus en juin 2024 sur Netflix

Les nouvelles séries en juin sur Netflix

Du côté des séries, là aussi Netflix devrait en ravir plus d'un. Le gros morceau de ce mois de juin sera La Chroniques des Bridgerton saison 3 : Partie 2 (13 juin), forcément très attendue étant donné le carton de la partie 1. Cependant, la série coréenne Hierarchy pourrait être la surprise de ces prochaines semaines, étant donné que le show se présente comme une version K-Drama d'Elite.

Le calendrier des séries attendues en juin 2024 sur Netflix

Essayez Netflix 1 mois gratuit avec Canal+