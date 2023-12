Lee Sun-kyun, l'acteur star de "Parasite", est mort à 48 ans

Connu pour ses rôles dans "Parasite", "Dr Brain" ou encore "Hard Day", l'acteur Lee Sun-kyun a été retrouvé mort dans sa voiture ce 27 décembre 2023. Le comédien avait 48 ans.

L'acteur Lee Sun-kyun retrouvé mort dans sa voiture

Né le 2 mars 1975 à Séoul, Lee Sun-kyun est mort le 26 décembre 2023, a annoncé l'agence de presse sud-coréenne Yonhap. D'après le média, l'acteur de 48 ans serait mort dans sa voiture, au centre de la capitale sud-coréenne. Des circonstances qui s'apparentent à un suicide. Il se pourrait que son acte soit en lien avec l'enquête de police dont il faisait l'objet. En effet, l'acteur était soupçonné d'usage de cannabis et d'autres psychotropes chez une hôtesse dans un bar du quartier de Gangnam. La consommation de drogues est fortement interdite en Corée du Sud et est passible de prison.

Depuis ce scandale, Lee Sun-kyun avait perdu des contrats d'image et était interdit d'apparaître à la télévision, précisent plusieurs médias. De plus, l'enquête de police avait mené à plusieurs interrogatoires. Mais d'après Yonhap, les 23 et 24 décembre, l'acteur s'était soumis à un troisième interrogatoire d'une durée de 19 heures.

Acteur de Bong Joon-ho et Hong Sang-soo

Lee Sun-kyun était un acteur célèbre en Corée du Sud, qui avait également une certaine popularité dans le monde. Principalement grâce à son rôle de M. Park dans Parasite (2019). Dans ce film de Bong Joon-ho, récompensé de la Palme d'or à Cannes en 2019, de quatre Oscars en 2020 (Meilleur film, Meilleur film international, Meilleur réalisateur et Meilleur scénario original) et du César du Meilleur film étranger (2020), l'acteur joue Dong-ik, le riche père de famille qui engage le personnage de Song Kang-ho et toute sa famille.

Lee Sun-kyun - Parasite ©The Jokers

Le film a été un énorme succès, mais Lee Sun-kyun avait déjà une carrière importante avant cela. Il était notamment devenu un acteur d'Hong Sang-soo après Night and Day (2008). Et avait à nouveau collaboré avec le cinéaste à trois autres reprises : Oki's Movie (2010), Haewon et les hommes (2013) et Sunhi (2013).

Des succès notables et un dernier film à venir

De plus, il était ce policier qui se retrouve avec un cadavre sur les bras dans l'excellente comédie policière Hard Day (2014). Un film qui, par ailleurs, a eu droit à un remake français porté par Franck Gastambide.

Enfin, du côté des séries, Lee Sun-kyun était au premier plan de My Mister (2018) avant de porter Dr. Brain (2021), disponible sur Apple TV+. À cela ajoutons deux films présentés au dernier Festival de Cannes : Project Silence, un film d'horreur entre Dernier train pour Busan et La Planète des singes, et Sleep, dont la sortie est prévue le 21 février.