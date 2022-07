Leonardo DiCaprio et Martin Scorsese ont un nouveau projet après "Killers of the Flower Moon"

Après "Killers of the Flower Moon", Martin Scorsese et Leonardo DiCaprio vont continuer de collaborer ensemble et avec Apple pour l'adaptation du roman "The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder".

Martin Scorsese et Leonardo DiCaprio : sixième !

Apple a frappé très fort dernièrement en s'offrant ni plus ni moins que le prochain film de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon. Un film d'autant plus attendu qu'il sera porté par Leonardo DiCaprio, qu'il a déjà dirigé à de nombreuses reprises. D'abord en 2003 avec Gangs of New York, avant de le faire incarner Howard Hughes dans Aviator (2005). Par la suite, Scorsese a tourné avec lui Les Infiltrés (2006), puis Shutter Island (2010), et enfin Le Loup de Wall Street (2013).

Le Loup de Wall Street ©Metropolitan FilmExport

C'est donc dix ans après ce dernier film que le duo se reforme. Dans Killers of the Flower Moon, Scorsese racontera l'histoire vraie des meurtres de plusieurs membres de la tribu indienne d'Osage en Oklahoma, assassinés après avoir trouvé du pétrole sur leurs terres dans les années 1920. Une enquête sera alors menée par le FBI. Bien que le tournage du film soit terminé, on ne pourra pas le découvrir avant 2023. Le long-métrage pourrait être présenté au Festival de Cannes en mai prochain avant d'être mis en ligne sur la plateforme d'Apple TV+ quelques mois plus tard. Des éléments qui avaient été annoncés par Deadline, et qui restent à confirmer.

Et bientôt sept avec The Wager

On apprend aujourd'hui, toujours par Deadline, qu'Apple a également trouvé un accord avec Martin Scorsese pour un autre projet de film encore avec Leonardo DiCaprio au casting. Une triple collaboration qui montre que le service de streaming n'est pas à prendre à la légère.

Ce prochain long-métrage sera une adaptation du roman The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder de David Grann. Cette fois, le film se déroulera dans les années 1740 lorsque le Wager, un navire de la marine britannique, fait naufrage sur une île au large de l'Amérique du Sud. Le capitaine devra tout faire pour survivre avec son équipage face à des éléments extrêmes et pour maintenir l'ordre. Un projet qui s'annonce ambitieux pour Scorsese qui, à bientôt 80 ans, n'est clairement pas décidé à prendre sa retraite.