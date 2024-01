Leonardo DiCaprio star du nouveau film de Paul Thomas Anderson

Paul Thomas Anderson va tourner son nouveau film cette année, et son acteur principal sera Leonardo DiCaprio. Une association prometteuse, et un nouveau joli coup de Warner Bros.

Leonardo DiCaprio chez PTA

Leonardo DiCaprio, après sa nouvelle performance dans Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, continue sa tournée des grand réalisateurs. Comme révélé par Deadline, l'acteur oscarisé pour The Revenant est en effet au casting du prochain film du cinéaste Paul Thomas Anderson. Ce dernier, selon Deadline, devrait tourner ce film pour l'instant sans titre cette année, et disposer d'un budget conséquent pour son projet à ce jour le plus "commercial". Par ailleurs, Sean Penn et Regina Hall sont aussi annoncés au casting.

Once Upon a Time in... Hollywood ©Sony Pictures

Ce projet est très intéressant en lui-même, tant Paul Thomas Anderson, après Licorice Pizza en 2021, a encore prouvé qu'il était bien un grand auteur de cinéma et un brillant directeur d'acteurs. En effet, quand deux de ses films les plus aboutis - There Will Be Blood et Phantom Thread - mettent en scène Daniel Day-Lewis, c'est bien que le réalisateur connaît son métier. Son association avec Leonardo DiCaprio est donc une très belle promesse. Pour l'anecdote, George DiCaprio, père de l'acteur, était au casting de Licorice Pizza.

Warner Bros. sort les muscles

Mais cette annonce dit aussi autre chose. D'abord, que Paul Thomas Anderson, célébré par la critique et ses pairs mais peu rentable au box-office, va avec ce nouveau film viser une reconnaissance bien plus large du public. Comme ça ne se fait pas en claquant des doigts, il disposera donc d'un budget plus conséquent que pour ses précédents films, et surtout des moyens de Warner Bros Picture. Les dirigeants du groupe, Michael De Luca et Pamela Abdy, ont travaillé avec PTA sur Licorice Pizza lorsqu'ils dirigeaient encore la MGM. Maintenant chez Warner, ils ont donc convaincu le cinéaste d'y développer son nouveau film.

Cette annonce, après celle du partenariat stratégique avec Tom Cruise, souligne donc le fait que les studios Warner Bros. sont bien décidés à retrouver les sommets d'Hollywood.

Enfin, Leonardo DiCaprio est pour le moment notamment annoncé dans deux prochains films de Martin Scorsese, le biopic Roosevelt et The Wager. L'acteur étant connu pour, à quelques exceptions près, ne tourner qu'un long-métrage par an, le fait que le film de Paul Thomas Anderson entre en production cette année pourrait donc avoir une incidence sur le planning de ses autres engagements.