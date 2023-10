Les 4 Fantastiques : casting bouclé, tournage, le nouveau film se précise

On a enfin des nouvelles du prochain film "Les 4 Fantastiques". Le reboot proposé par Marvel Studios, qui s’inscrira dans le Marvel Cinematic Universe (MCU), sera très différent du reste des productions Marvel, selon le metteur en scène, qui a également dévoilé des informations concernant le tournage et le casting.

Les 4 Fantastiques : des adaptations compliquées

C’est une équipe emblématique de la Maison des Idées. Créés en 1961 par Stan Lee et Jack Kirby, Les 4 Fantastiques sont rapidement devenus des figures récurrentes et impactantes de l’univers Marvel. Que ce soit dans les comics ou au cinéma. En tout, quatre adaptations cinématographiques ont pour le moment vu le jour. La toute première remonte à 1994 sous la direction de Oley Sassone. Une adaptation méconnue du grand public, qui s’apparente majoritairement à une arnaque du producteur Bernd Eichinger, désireux de conserver les droits d’exploitation des personnages. Une histoire totalement hallucinante qu’on vous raconte ici.

Il faut ensuite attendre 2005 pour que Tim Story reprenne les reines de la saga avec le sympathique et célèbre Les 4 Fantastiques, suivi de Les 4 Fantastiques et le Surfer d’Argent (2007). Puis, en 2015, le cinéaste Josh Trank se brise les dents sur une nouvelle adaptation extrêmement décriée par la presse et le public.

Des bonnes nouvelles concernant le reboot

Maintenant que Disney a racheté le catalogue de la 20th Century Fox, Marvel Studios est en possession des droits d’exploitation des 4 Fantastiques (mais aussi des X-Men, de Deadpool et de Blade, prochainement développés).

Actuellement, le réalisateur Matt Shakman travaille sur un nouveau film Les 4 Fantastiques, attendu le 30 avril 2025 dans les salles obscures. Lors d’une récente interview avec Collider, le cinéaste a donné des nouvelles rassurantes sur ce reboot. Il a notamment confirmé que le tournage devrait débuter au Printemps prochain, sous réserve que la grève des acteurs à Hollywood soit terminée.

Il a également promis que ce nouveau film Les 4 Fantastiques allait être différent des autres productions du MCU :

C'est différent à bien des égards. J'aimerais pouvoir être précis. J'aimerais pouvoir en dire plus. Mais nous faisons les choses très différemment que ce soit du point de vue de l'histoire ou d'un point de vue de la réalisation. J'aimerais pouvoir en dire plus. J'adorerais le faire, mais je ne peux pas. Mais je pense que cela ne ressemblera à rien de ce que vous avez vu auparavant, et certainement à rien de ce que vous avez vu chez Marvel auparavant.

Le cinéaste s’est également arrêté sur l’aspect visuel de ses personnages. Il a notamment expliqué comment passer du comics à l’écran sans que ce soit trop perturbant :

Malgré les grèves, oui, nous avons travaillé sur les effets, sur la conception de la production et sur la construction de notre monde, et cela a été incroyablement excitant. Vous savez, comment traduire ces compétences en action réelle de manière dynamique ? Parce que certaines choses qui fonctionnent à merveille chez Jack Kirby sont un peu plus difficiles à retranscrire à l’écran. Comment s’assurer que les choses sont passionnantes mais également crédibles ? Mais je ne peux pas trop en dire !

Concernant le casting, Matt Shakman a confié qu'il était bouclé, et qu'il était très enthousiaste à l'idée de le partager avec le monde, une fois la grève des acteurs terminée. À l’heure actuelle, on ne sait pas encore qui va incarner les différents personnages du quatuor. Si John Krasinski est en tête des préférences pour le rôle de Reed Richards, dont il a incarné un variant dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il a pourtant déclaré au micro de The Wrap qu’il y avait peu de chance pour que cela arrive. Affaire à suivre donc.