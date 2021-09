Les 4 Fantastiques : découvrez cette connexion avec la franchise X-Men

Un étonnant easter egg du premier film « Les 4 Fantastiques » vient de ressurgir sur le net. En effet, certains fans viennent de remarquer que le réalisateur Tim Story a rendu hommage à la franchise « X-Men », et que personne ne l'avait remarqué !

Les 4 Fantastiques : une époque révolue

En 2005, après les succès de franchises comme X-Men et Spider-Man, la 20th Century Fox décide de tenter sa chance avec une nouvelle équipe issue des comics Marvel : Les 4 Fantastiques. Le studio confie la réalisation de cette adaptation cinématographique au réalisateur Tim Story. Devant sa caméra les comédiens Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans et Michael Chiklis campent respectivement Mr Fantastic, La Femme Invisible, La Torche Humaine et La Chose.

Les 4 Fantastiques ©20th Century Fox

Malheureusement pour la Fox, et pour les fans, Les 4 Fantastiques ne reçoit pas le même succès critique que la franchise X-Men (également détenue par la Fox). Côté box-office, le long-métrage est cependant un succès avec plus de 333 millions de dollars de recettes (pour un budget de 100 millions). Le film aura donc une suite en 2007 : Les 4 Fantastiques et le Surfer d'Argent.

Un easter egg inédit

Certains fans au regard décuplé ont remarqué un easter egg inédit dans le premier opus de Les 4 Fantastiques, plus de 15 ans après sa sortie. Les 4 Fantastiques est la cinquième adaptation de la 20th Century Fox d'un comics Marvel après les deux premiers opus de la saga X-Men, et les films Daredevil et Elektra. L'utilisateur Twitter @artmachine8096 a remarqué un easter egg sans précédent dans le film de Tim Story.

Il souligne que le numéro de People Magazine, qui met en vedette Sue Storm en couverture fait également référence aux films X-Men de la Fox. En effet, sur cette même couverture, les spectateurs les plus avertis peuvent lire « James Marsden envisage son prochain rôle de super-héros ». James Marsden est le comédien qui interprète Cyclope dans la saga X-Men. En dessous, un autre onglet présente une histoire sur Rebecca Romijn, l'actrice qui incarne Mystique dans la trilogie originale. Des références inédites, qui sont restées assez méconnues jusqu'à présent.

Les 4 Fantastiques ©20th Century Fox

Ces apparitions étonnantes se produisent à la 54ème minute. C'est le seul vestige de la connexion entre Les 4 Fantastiques et les X-Men qui existe. Pourtant, à l'époque, Tim Story avait filmé un autre easter egg, qui n'a pas été conservé au montage. Dans cette scène coupée, les spectateurs peuvent voir Mr Fantastic étirer son visage jusqu'à se transformer en Wolverine. Ce caméo n'a pas été retenu par la Fox, mais est néanmoins disponible dans les bonus du DVD. On vous met la scène en question ci-dessous, mais attention, ça pique les yeux :

Quant aux 4 Fantastiques, ils vont prochainement être de retour, cette fois dans le Marvel Cinematic Universe. En effet, Marvel Studios a demandé à Jon Watts (le réalisateur des derniers Spider-Man) de s'occuper d'un nouveau film Fantastic Four attendu pour 2023 ou 2024.