Les 4 Fantastiques : Kevin Feige prend une décision important pour le prochain film Marvel

Le nouveau film "Les 4 Fantastiques" ouvrira la phase VI du Marvel Cinematic Universe (MCU). Pour marquer l'arrivée de ces personnages, Kevin Feige a pris une décision importante en se passant d'une origin story.

L'équipe des 4 Fantastiques arrive dans le MCU

Depuis que Disney a racheté la 20th Century Fox, les fans Marvel ne rêvent que d'une chose, que les super-héros détenus par le studio soient introduits dans le Marvel Cinematic Universe (MCU). Notamment les X-Men, qui ont eu droit à deux trilogies sous la Fox. Mais il n'y a pas que les amis de Wolverine qui ont été souvent évoqués. Car, on l'oublierait presque, mais la Fox a également produit trois films consacrés aux Quatre Fantastiques. Cette équipe de super-héros composée de Reed Richards / Mr Fantastique, de Susan Storm / La Femme invisible, de Johnny Storm / La Torche humaine et de Benjamin Grimm / La Chose. Ensemble, ils affrontent notamment le Docteur Fatalis.

Les Quatre Fantastiques ©20th Century Fox

Sans compter le film de 1994, véritable escroquerie, une première version de l'équipe est née en 2005 sous la direction de Tim Story. Le cinéaste a ensuite réalisé une suite en 2007. Puis, les années ont passé et l'ambiance des films de super-héros a changé. Résultat, en 2015, on découvrait une version beaucoup plus sombre du quatuor. Un film renié par le réalisateur Josh Trank, qui a vu son long-métrage être mal remanié par le studio, provoquant ainsi un véritable échec.

Pas besoin de revenir sur les origines pour Kevin Feige

Après une longue attente, le public pourra enfin retrouver ces personnages au sein du MCU à l'occasion du film Les 4 Fantastiques prévu pour 2024. Comme annoncé récemment, c'est avec ce film que se lancera la phase VI du MCU. Mais avec déjà trois autres films produits depuis 2005, c'est peu dire que l'histoire des Quatre Fantastiques a été vue et revue. Peut-être n'est-elle pas aussi populaire que celle de Spider-Man, mais tout de même.

Pour cette raison, Kevin Feige a annoncé via The Hollywood Reporter que le prochain film Les 4 Fantastiques ne serait pas une origin story. D'après le producteur, beaucoup de gens connaissent déjà leur histoire, et il ne sera donc pas nécessaire de revenir dessus.

Beaucoup de gens connaissent les bases. Comment pouvons-nous prendre cela et apporter quelque chose qu'ils n'ont jamais vu auparavant ?

Il est certes peu utile de remontrer pour la énième fois leurs origines. Par contre, il sera intéressant de voir comme les interprètes seront présentés au public. Pas forcément uniquement avec Les 4 Fantastiques, mais très certainement dans une autre production, avec un caméo ou dans une scène post-générique. Rappelons la présence de Mr Fantastique dans l'un des univers de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Le personnage était pour l'occasion incarné par John Krasinski. Mais rien n'indique qu'il sera à nouveau là pour le prochain film.

Les 4 Fantastiques est attendu dans les salles le 6 novembre 2024.