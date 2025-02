Les 4 Fantastiques : la bande-annonce du nouveau film Marvel bat un record

Très attendu depuis l’annonce officielle de son développement, le nouveau film "Les Quatre Fantastiques" a déjà battu un record grâce à sa bande-annonce.

Les Quatre Fantastiques prêts à intégrer le MCU

Après été au centre de deux films sortis dans les années 2000 et d’une nouvelle version dévoilée en 2015, les Quatre Fantastiques vont enfin faire leur entrée dans le MCU. Dans First Steps, ils auront de nouveaux visages : ceux de Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn et Ebon Moss-Bachrach. Et ils devront faire face à un ennemi particulièrement redoutable : le « Dévoreur de Mondes », Galactus.

Les Quatre Fantastiques : First Steps se déoulera dans « un monde rétro-futuriste des années 60 » selon son synopsis. Il y a peu, nous en avons eu un aperçu grâce à la première bande-annonce du film. Et si l’on savait déjà que celui-ci était l’un des plus attendus de l’année, le nombre de visionnages de son trailer nous montre à quel point les fans sont impatients de découvrir cette nouvelle version.

La bande-annonce est historique !

Deadline rapporte que la bande-annonce du nouveau film Les Quatre Fantastiques a été vue 202 millions de fois en 24 heures ! Malgré un chiffre aussi impressionnant, First Steps n’arrive « que » troisième du classement des bandes-annonces les plus vues en 24 heures pour un film Marvel. Deadpool & Wolverine et Spider-Man : No Way Home ont fait beaucoup plus fort en accumulant respectivement 365 et 355 millions de vues sur une telle période.

Malgré cela, les chiffres enregistrés par First Steps restent particulièrement élevés. Et ils permettent au long-métrage réalisé par Matt Shakman de battre quand même un record. Car la bande-annonce du nouveau Les Quatre Fantastiques est tout simplement la plus vue de tous les temps pour un film Marvel qui n’est pas une suite.

Le premier film de la phase VI

Sauf surprise, Les Quatre Fantastiques : First Steps devrait donc être un énorme carton à sa sortie en salles. Celle-ci aura lieu l’été prochain. Le film arrivera dans les cinémas français le 23 juillet 2025. Pour rappel, le long-métrage ouvrira la phase VI du MCU.

Trois séries faisant partie de cette même phase VI sortiront aussi d’ici la fin de l’année. Il y aura d’abord Eyes of Wakanda, puis Marvel Zombies et enfin Wonder Man. Les longs-métrages Avengers : Doomsday et Spider-Man 4, qui s’annoncent eux aussi comme de futurs énormes cartons, seront tous les deux dévoilés en 2026. L’année suivant, Avengers : Secret Wars pourrait attirer encore plus de spectateurs dans les salles.