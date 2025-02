Les Quatre Fantastiques : la bande-annonce qui donne de nouveau espoir en Marvel

Marvel a partagé la première bande-annonce du très attendu "Les Quatre Fantastiques : First Steps". Elle nous offre notamment un aperçu des héros dans leur costume, ainsi qu’une apparition de Galactus.

Les Quatre Fantastiques face à Galactus

La phase VI du Marvel Cinematic Universe s’ouvrira cette année avec un film très attendu : Les Quatre Fantastiques : First Steps. Les fans pourront donc retrouver l’équipe des quatre super-héros créés par Stan Lee et Jack Kirby. Mais cette fois, Reed Richards, Susan Storm, Johnny Storm et Ben Grimm auront tous un nouveau visage. On découvrira ainsi les personnages joués pour la première fois par Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn et Ebon Moss-Bachrach.

Comme expliqué en novembre dernier, Les Quatre Fantastiques : First Steps réalisé par Matt Shakman se déroulera dans « un monde rétro-futuriste des années 60 ». Il verra les principaux protagonistes « défendre la Terre d’un Dieu de l’espace affamé appelé Galactus et de son énigmatique héraut, le Surfer d’argent ». Les quatre super-héros seront ainsi confrontés à « leur challenge le plus redoutable » à ce jour. Le synopsis officiel du film assure également que leur combat deviendra « soudainement très personnel ».

Premières images du nouveau film Marvel

Marvel a mis en ligne la première bande-annonce de First Steps. Celle-ci nous introduit au monde rétro-futuriste évoqué dans le synopsis officiel du film et dans lequel les héros vivent. On y voit notamment un robot qui aide Ben à préparer la nourriture. Les images nous montrent également brièvement Susan, Johnny et Ben en action, même si Reed n’y démontre pas son élasticité surhumaine.

On peut également apercevoir John Malkovich dans la bande-annonce de First Steps. On ne sait pas encore quel personnage l’acteur américain joue dans le film. Le trailer nous offre également un premier aperçu de Galactus, le redoutable « Dévoreur de Mondes » auquel les Quatre Fantastiques devront faire face. En revanche, pas de trace du Surfer d’Argent dans ces images. Mais le trailer se termine en nous montrant les quatre membres de la première famille de Marvel dans leur costume de super-héros.

Rendez-vous dans les cinémas l’été prochain

Les Quatre Fantastiques : First Steps arrivera au cinéma l’été prochain. En France, il sera projeté dans les salles à partir du 23 juillet 2025. Comme évoqué plus haut, il ouvrira la phase VI du MCU. Celle-ci se poursuivra ensuite sur le petit écran, avec trois séries prévues d’ici la fin de l’année : Eyes of Wakanda, Marvel Zombies et Wonder Man. Du côté du grand écran, les prochains films de la phase VI seront Avengers : Doomsday et Spider-Man 4, qui sortiront tous les deux en 2026.