Les 4 Fantastiques : un titre dévoilé et le futur des personnages détaillé

Lors de la Comic-Con de San Diego, qui s’est récemment terminée, des informations majeures sur le nouveau film "Les 4 Fantastiques" ont été dévoilées par Marvel.

Les 4 Fantastiques parmi les films à venir du MCU

Parmi les films du Marvel Cinematic Universe prévus pour 2025 se trouve un reboot particulièrement attendu par les fans. Les 4 Fantastiques nous présentera une nouvelle version de l’histoire des personnages créés par Stan Lee et Jack Kirby et devenus des super-héros après avoir été accidentellement exposés à des rayons cosmiques.

Les 4 Fantastiques sera réalisé par Matt Shakman. On connaît aussi depuis plusieurs mois le casting du film. Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn et Ebon Moss-Bachrach incarneront respectivement Reed Richards, Jane Storm, Johnny Storm et Ben Grimm. Alors que la Comic-Con de San Diego vient de se terminer, de nouvelles informations importantes sur le film viennent d’être partagées.

Un nouveau titre et une info de taille sur les personnages

Pour commencer, le film de Matt Shankman a désormais un titre complet. Comme rapporté par Deadline, Marvel a révélé lors de la Comic-Con qu’il s’intitulerait Les 4 Fantastiques : First Steps. Si le titre ne change pas en français, il sera donc appelé Premiers pas. On devrait donc suivre les débuts de l'équipe de super-héros qui a déjà eu droit à plusieurs films ces dernières années, sans grand succès.

Une autre révélation de taille a été faite à la Comic-Con. Ainsi, nous avons appris que l’équipe des super-héros sera présente dans les deux prochains films Avengers. Le premier, Doomsday, est prévu pour le 29 avril 2026 en France. Et le second, Secret Wars, pour le 5 mai 2027.

Début de tournage à environ un an de la sortie du long-métrage

De leur côté, les interprètes des 4 Fantastiques ont fait une apparition lors de l'événement à San Diego. Mais ils ne sont pas restés longtemps. Comme expliqué par Kevin Feige, ils sont vite repartis en Angleterre pour le début du tournage de leur film.

Les 4 Fantastiques arrivera dans un peu moins d’un an au cinéma. En France, il sortira dans les salles le 25 juillet 2025. Pour rappel, son intrigue se déroulera dans les années 60 du côté de New York. Mais la ville n’y sera pas la même que celle qui existait dans notre monde à cette époque.