Les Animaux fantastiques 2 : quelle star française a refusé un rôle dans le film ?

Après le succès du premier film, la Warner a produit « Les Animaux fantastiques : Les Crimes de Grindelwald ». Saviez-vous que le comédien français Omar Sy avait refusé un rôle dans le film de David Yates ?

Les Animaux fantastiques : la saga Harry Potter se poursuit

Après avoir mis en scène les quatre derniers volets de la saga Harry Potter, le cinéaste David Yates a continué de développer l’univers de J.K. Rowling en dirigeant une toute nouvelle saga : Les Animaux fantastiques. Le premier volet sort en 2016 et rencontre un fort succès au box-office avec plus de 814 millions de dollars de recettes pour un budget de 180 millions.

Les Animaux fantastiques : Les Crimes de Grindelwald ©Warner Bros

En 2018, David Yates rempile une nouvelle fois pour mettre en scène Les Animaux fantastiques : Les Crimes de Grindelwald. Là encore, le long-métrage rencontre un certain succès avec plus de 654 millions de dollars de recettes pour un budget de 200 millions. Peu de temps après la sortie de ce deuxième opus, la saga se retrouve au centre d’une tempête médiatique quand la Warner décide de se séparer de Johnny Depp à cause de ses déboires en justice avec Amber Heard.

Le comédien qui campait Grindelwald est donc remplacé par Mads Mikkelsen qui hérite du rôle de ce grand méchant dans Les Animaux fantastiques : Les Secrets de Dumbledore, sorti le 13 avril dernier. Un troisième volet beaucoup moins bien reçu par les critiques, dont le score au box-office sera déterminant quant à la production d’un quatrième film ou non. Pour le moment, ce troisième chapitre a déjà engrangé plus de 56 millions de dollars de recettes en seulement quelques jours d’exploitation.

Omar Sy a refusé un rôle

Mais concentrons-nous sur le deuxième film : Les Animaux fantastiques : Les Crimes de Grindelwald, et plus particulièrement sur son casting. Comme pour le premier film, la distribution se compose notamment de Eddie Redmayne, de Katherine Waterston, de Dan Fogler ou encore de Ezra Miller et Zoë Kravitz. Le film peut également compter sur les présences de Johnny Depp en Grindelwald et de Jude Law dans le rôle du grand Dumbledore. Mais saviez-vous qu’un acteur français a refusé d’apparaître dans le film de David Yates ?

Omar Sy ©RTL

En effet, Omar Sy a révélé en 2017, dans l’émission Au Tableau sur C8, qu’il refusait régulièrement des rôles dans des grosses franchises hollywoodiennes. Il argue qu’il n’a pas forcément envie de s’enfermer dans des rôles sur plusieurs années, et que ce ne sont pas forcément des personnages qui l’intéressent. Il a également précisé qu’il a refusé un rôle pour apparaître dans Les Animaux fantastiques 2 :

Je crois que je viens d'en refuser un qui va faire un carton. Il est en train de se tourner en ce moment et à mon avis ça va bien marcher. C'est la suite des Animaux fantastiques, la suite d'Harry Potter. Le rôle qui m’était proposé était répétitif. C'est quelque chose que j'ai déjà joué. Je n'ai pas envie d'arriver sur un plateau et d'être blasé. C'est à dire d'être là comme si c'était normal. C'est extraordinaire d'être sur un plateau de cinéma et j'ai envie de garder cet émerveillement quand je travaille. Si je me mets à faire les trucs que j'ai déjà fait, ça ne va pas être terrible.

Il faut dire qu’Omar Sy a déjà expérimenté les grosses licences hollywoodiennes par le passé. Le comédien est en effet déjà apparu dans trois d’entre-elles puisqu’il a tourné dans X-Men : Days of Future Past, Jurassic World et qu’il a prêté sa voix au robot Hot Rod dans Transformers : The Last Knight. Ses fans ont également pu le voir dans L’Appel de la Forêt aux côtés d’Harrison Ford et dans A vif ! avec Bradley Cooper. Il sera par ailleurs de retour dans le rôle de Barry pour Jurassic World : Le Monde d’après, en salle le 8 juin prochain.