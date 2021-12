Les Désaxés : pourquoi ce film est-il considéré comme maudit ?

Sorti en 1961 et connu pour être le dernier long-métrage de Marilyn Monroe, "Les Désaxés" a connu bien des péripéties sur le plateau de tournage. On vous explique les dessous des coulisses de ce film très noir.

Les Désaxés : un film morbide

Devant la caméra : Clark Gable, Marilyn Monroe, et Montgomery Clift. Derrière la caméra : John Huston. Bref, sur le papier, Les Désaxés sonne comme un film hollywoodien chic et glamour, auxquels nous ont souvent habitués ces quatre artistes. Cependant, dans les coulisses, le film est tiré d’une inspiration sombre.

En effet, Les Désaxés est, initialement, une nouvelle écrite par le scénariste et dramaturge Arthur Miller à destination de sa future ex-épouse Marilyn Monroe, dont le divorce est sur le point d’être prononcé. Considéré comme une lettre d’adieu à la jolie blonde, le film réalisé par John Huston possède donc une aura particulièrement dépressive dès son écriture.

Les Désaxés se déroule à Reno, dans le Nevada. La ville est réputée comme étant la capitale des divorces et des mariages expéditifs. C’est dans ce contexte que débarque Roslyn Taber, avec pour objectif d’officialiser son divorce. Sur place, elle se lie alors d’amitié avec un groupe d’hommes aussi désœuvrés et perdus qu’elle.

Film considéré comme le dernier du grand âge d’or hollywoodien, Les Désaxés a connu un immense échec commercial et critique. Il faut dire que personne ne s’attendait à ce qu’un film entouré de tels comédiens donne place à un long-métrage sombre et désenchanté, prenant place dans le désert du Nevada. Il faudra attendre plusieurs années, avant que le film ne soit rétabli à sa juste valeur et devienne culte.

Dépression et clashs

Ce qui devait donner lieu à un tournage exceptionnel entre plusieurs gloires hollywoodiennes a rapidement tourné au cauchemar dès le début du tournage. En effet, Marilyn Monroe complique très rapidement la vie de l’équipe technique du film en multipliant les retards et les absences. La star navigue ainsi dans une intense dépression, tout comme le personnage qu’elle interprète. Buvant beaucoup et consommant énormément de médicaments, elle ne parvient donc pas à mémoriser ses dialogues et se retrouve même hospitalisée plusieurs jours. Paradoxalement, Les Désaxés signe comme LE film qui lui donne la chance de jouer un rôle bien différent de ceux de femmes légères et aguichantes qu’elle a incarnées par le passé.

La conduite de Marilyn Monroe finit par agacer une partie du plateau, en particulier Clark Gable. Affaibli par une consommation excessive d’alcools et de tabac, l’acteur de légende est peu patient envers la jolie blonde et ses caprices (l’actrice exigeait par exemple que certaines scènes avec Eli Wallach soient coupées, car ce dernier menaçait son talent). De ce fait, les mésententes et les violentes disputes sont régulières entre les deux comédiens. Le dernier jour du tournage de Les Désaxés, il sera même soulagé que les choses se finissent, estimant que Marilyn a failli lui causer une crise cardiaque.

Les Désaxés © Seven Arts Productions

Entre les deux, Montgomery Clift est lui, totalement à l’ouest sur le plateau. Ce qui fera à dire à Marilyn Monroe : « Il est le seul être qui soit encore plus perdu que moi ».

Morts en pagaille

Quand on parle de « film maudit », cela se réfère souvent à un film qui a entraîné la mort de plusieurs personnes durant et/ou après le tournage du film. Dans le cas de Les Désaxés, les décès sont survenus après ses dernières prises de vues. Ainsi, Clark Gable perd la vie, seulement quelques jours après la fin du tournage. Cette mort soudaine entraîne très rapidement une déferlante de critiques de la presse (ainsi que de l’épouse de Gable) envers Marilyn Monroe, accusant cette dernière de l’avoir fatigué à cause de son attitude. Cependant, certains remirent rapidement en cause ces accusations, rappelant que Gable était déjà affaibli, depuis le début de tournage. Pourtant, il a quand même souhaité tourner l’intégralité de ses cascades. Cela a sans doute fait chuter sa santé.

En ce qui concerne Marilyn Monroe, elle ne finira jamais son long-métrage suivant Something's Got to Give. Dans la nuit du 4 au 5 août 1962, l’actrice est retrouvée morte, laissant l’Amérique totalement endeuillée. Elle avait seulement 36 ans.

Quant à Montgomery Clift, il tournera encore 3 longs-métrages avant d'être terrassé par un infarctus alors qu’il a à peine 45 ans.

Seul Eli Wallach va donc survivre encore une cinquantaine d’années, échappant au destin maudit d’un film très très noir.