Les Douze Salopards : David Ayer (Suicide Squad) va réaliser le remake

David Ayer ne retrouvera pas son Suicide Squad mais il est prêt à se tourner vers une autre équipe de détraqués pour une mission périlleuse avec le remake d’un film culte, « Les Douze Salopards ». La Warner veut remettre au goût du jour ce classique en optant pour quelques modifications.

On l’aimait bien l’ami David Ayer lorsqu’il a débarqué avec ses polars nerveux. Jusqu’à Fury, sa filmographie restait honorable, sans pour autant être immanquable. Avec Suicide Squad, il est totalement parti en vrille. Sûrement le ratage le plus spectaculaire de DC, le film était pourtant en accord avec ce que venait de faire Ayer en enchaînant Sabotage et Fury, soit deux histoires sur un groupe qui s’embarque dans une mission quasiment suicidaire. Un raté en appelant un autre, Ayer s’est ensuite occupé de Bright. Un second opus est toujours prévu et il reste attaché pour s’occuper de la mise en scène. Cependant, l’agenda trop chargé de la star Will Smith empêche les choses de progresser. Du côté de DC, il a été remplacé par James Gunn pour la (presque) suite de Suicide Squad actuellement en tournage.

À défaut de retrouver son équipe de têtes brûlées tirées de l’univers DC, David Ayer pourrait hériter d’autres anti-héros tout autant frappadingues. Deadline annonce que la Warner serait entrée en négociations avec le réalisateur pour qu’il se charge de diriger le remake du film de Robert Aldrich, Les Douze Salopards. Ce dernier se déroule pendant la Seconde Guerre Mondiale et suit un groupe de douze criminels chargé de prendre d’assaut un château habité par des généraux nazis pour les exterminer. Les élus ont une chance de se racheter après avoir été condamnés à de lourdes peines ou à la mort. S’ils survivent en ayant rempli leur objectif, leurs fautes seront pardonnées. Les autres auront simplement rencontrés la Faucheuse plus tôt que prévu.

Les Douze Salopards remis au goût du jour

Simon Kinberg sera à la production de ce remake et le scénario devrait contenir des différences par rapport à l’original. La structure et le principe de base seront repris mais les événements pourraient se dérouler durant une période actuelle plutôt que lors de la Seconde Guerre Mondiale. Si un accord est trouvé avec le studio pour qu’Ayer soit de la partie, il devrait avoir son mot à dire sur le scénario. Ce sera l’occasion pour lui d’oublier ce qu’il n’a pas pu faire sur Suicide Squad 2 et de rester dans un contexte narratif où il peut manipuler des figures identiques – sans les pouvoirs. Le défi est tout autre, ici, en touchant à un film culte.