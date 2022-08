Les Éternels : un acteur du film Marvel annonce la suite

Patton Oswalt, l'interprète de Pip le Troll dans le MCU, aurait-il fait une boulette ? L'acteur vient d'annoncer à la surprise générale que "Les Éternels 2" était confirmé avec Chloé Zhao de retour à la réalisation.

Les Éternels, la nouvelle équipe de super-héros

La phase IV du Marvel Cinematic Universe (MCU) a continué de grandir avec Thor : Love and Thunder, dans les salles depuis le 13 juillet 2022. Avant ce film, le studio a introduit de nouveaux super-héros avec deux films : Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux et Les Éternels, sortis respectivement en septembre et novembre 2021. Ce dernier, réalisé par Chloé Zhao, a présenté toute une équipe, des êtres qui protègent la Terre depuis des milliers d'années. Durant tout ce temps, ils combattent les Déviants. Mais alors que leur bataille semble avoir touché à sa fin, ces créatures réapparaissent mystérieusement.

Les Éternels ©Marvel

Les Éternels a eu un beau succès dans le monde avec plus de 400 millions de dollars de recettes. Cependant, avec son budget estimé à 200 millions de dollars, on pouvait s'attendre à un score plus imposant. D'autant plus avec la variété de son casting, composé notamment de Gemma Chan, Richard Madden, Salma Hayek, Angelina Jolie, Barry Keoghan, Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry, ou encore Kit Harington. Le long-métrage aura tout de même permis de faire découvrir de nouveaux héros et d'ouvrir vers une suite certainement plus ambitieuse.

Patton Oswalt lâche l'info

En effet, comme pour chaque Marvel, Les Éternels nous a offert deux scènes post-générique. Dans la seconde, on a pu voir un personnage important dans les comics : Starfox, qui n'est autre que le frère de Thanos. Interprété à l'écran par Harry Styles, on devrait a priori le revoir dans l'un des prochains films. Pourquoi pas dans Les Éternels 2 ? C'est en tout cas ce qu'espère Patton Oswalt, qui dans cette même scène post-générique joue le Troll Pip. L'acteur a exprimé durant une interview son envie, tout en lâchant, à la surprise générale, qu'une suite aurait été confirmée.

Ils ont annoncé qu'il y aurait une suite aux Éternels. Chloé Zhao va la réaliser. Donc j'espère qu'il y aura d'autres aventures pour Starfox et Pip.

Sa déclaration est tout de même à prendre avec des pincettes. Chez Marvel, les projets ne sont pas annoncés n'importe comment. Néanmoins, il serait assez logique de voir Les Éternels 2 faire partie de la phase VI du MCU, qui, officiellement, ne se compose pour le moment que deux trois films : Les 4 Fantastiques, Avengers : The Kang Dynasty et Avengers : Secret Wars. Lors de la dernière Comic-Con, le studio a annoncé ces projets, et bien d'autres encore, mais rien sur la suite du film de Chloé Zhao. Une confirmation pourrait arriver lors de la D23, la grande convention Disney prévue du 10 au 13 septembre.