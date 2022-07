Marvel : 2 films Avengers pour la saga Multiverse, voici toutes les dates de sortie

Les fans de Marvel ne risquent pas de s'ennuyer ces prochaines années. Le studio a annoncé deux films Avengers pour la saga Multiverse, phase VI du Marvel Cinematic Universe, et toutes les dates de sorties des films et séries à venir jusqu'en 2025.

Marvel annonce les prochains films Avengers

Lorsque Marvel débarque à la Comic-Con, ce n'est pas pour rien. Le studio l'a encore prouvé cette année lors de la célèbre convention de San Diego. Les choses avaient commencé plutôt "doucement" avec des détails donnés sur une prochaine série d'animation Spider-Man, ou encore la bande-annonce du show consacré à Groot. Mais ensuite Marvel est venu faire le point sur ses prochains films qui composeront les phases V et VI du Marvel Cinematic Universe (MCU). Et là, les fans vont avoir du lourd.

The Multiverse Saga ©Marvel

En effet, le studio annonce que la phase VI sera la saga Multiverse et débutera avec le film Les 4 Fantastique. Derrière, les fans auront droit à deux mastodontes avec Avengers : The Kang Dynasty et Avengers : Secret Wars. Pour rappel, Secret Wars est un arc important dans les comics, car le premier crossover de Marvel Comics. Pendant longtemps des rumeurs d'une adaptation au cinéma étaient évoquées, c'est désormais concret. Et concernant The Kang Dynasty, le personnage de Kang a été introduit dans la série Loki (qui aura droit à une saison 2). Il sera donc bien le nouveau grand antagoniste du MCU.

Toutes les dates du MCU

Outre cette phase VI, Marvel a également mis de l'ordre dans la phase V en annonçant les dates de sorties de ses films. Au programme, un troisième film Ant-Man, le retour de Blade et une aventure consacrée aux Thunderbolts ! Découvrez ci-dessous toutes les dates de la phase V :

Il y aura également de nombreuses séries de Disney+ qui viendront s'intercaler entre les films, à commencer par Secret Invasion qui sortira avant ou après Les Gardiens de la Galaxie 3, tandis qu'il y aura bien une nouvelle série Daredevil avec Charlie Cox !

Enfin voici les dates de la phase VI :