Les Fantasmes : la bande-annonce de la comédie "hot" de l'été

Le duo Stéphane et David Foenkinos va pimenter l'été du cinéma français avec "Les Fantasmes", un long-métrage à sketchs sur les pratiques sexuelles de différents couples. Un casting de luxe fait grimper la température dans la bande-annonce.

Les Fantasmes : une comédie sur le sexe

L'été s'annonce chaud, avec des températures encore très hautes en France. Dans les salles aussi, il risque de faire chaud. Les frères Stéphane et David Foenkinos vont nous convier le 18 août prochain à une réflexion sur la pratique du sexe au sein du couple avec Les Fantasmes. Pour cela, les deux réalisateurs ont concocté plusieurs petites histoires, pour un film à sketchs. On pourra ainsi avoir un large panel de situations différentes pour embrasser la richesse d'un tel sujet. Seront présentés deux amoureux qui ont décidé de ne plus coucher ensemble, une femme qui refuse de dire à son mari qu'elle simule, un couple qui décide de faire une sex-tape ou encore un homme qui tombe sous le charme de la sœur de sa compagne.

Avec un casting XXL

L'idée a du potentiel et peut autant amener à rigoler qu'à se poser des vraies questions sur notre rapport à la sexualité. Le potentiel est d'autant plus grand qu'une prestigieuse brochette d'interprètes sera à l'affiche : Karin Viard, Jean-Paul Rouve, Ramzy Bedia, Alice Taglioni, Suzanne Clément, Denis Podalydès, William Lebghil, Joséphine Japy, Carole Bouquet, Monica Bellucci, Nicolas Bedos, Céline Sallette et Joséphine de Meaux.

Les Fantasmes ©Gaumont

Tout ce beau monde se montre dans la bande-annonce de Les Fantasmes. L'occasion d'apercevoir les différents problèmes des couples du film et les associations entre les acteurs. On parie déjà sur le fait que le tandem Jean-Paul Rouve/Karin Viard va nous régaler avec sa sex-tape. Si aucun couple vraiment âgé ne sera présent dans le film, on sent de la diversité dans les personnages. Nous sommes même surpris par ce couple Carole Bouquet/Monica Bellucci qu'on n'avait absolument pas vu venir. Les Fantasmes combine un thème fort et des acteurs appréciés du grand public, et peut donc prétendre à s'offrir une carrière satisfaisante dans les salles.