Les Gardiens de la Galaxie 3 : James Gunn annonce la fin de l'équipe de super-héros

De retour chez Marvel pour réaliser "Les Gardiens de la Galaxie 3", James Gunn continue d'annoncer un film particulièrement sombre. Cette fois il confirme que ce sera la fin de l'équipe de super-héros composée de Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket et Groot.

Le renouveau de Marvel

Avec Les Gardiens de la Galaxie en 2014, James Gunn a amené un vent de fraîcheur pas désagréable au Marvel Cinematic Universe (MCU). Le réalisateur a introduit une toute nouvelle équipe avec des super-héros peu connus du grand public. Un pari risqué, mais qui s'est avéré payant. Ainsi, trois ans plus tard on retrouvait Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket et Groot pour une nouvelle aventure. La team s'est également illustrée aux côtés des Avengers pour vaincre Thanos. Ces personnages ont donc une réelle importance au sein du MCU et ont surtout su toucher le cœur des fans. Forcément, leur prochaine aventure, Les Gardiens de la Galaxie 3, est très attendue. D'autant plus que ce sera, a priori, la dernière fois qu'on les verra ensemble.

Les Gardiens de la Galaxie 2 ©Marvel

Bientôt la fin des Gardiens

C'est ce qu'a annoncé récemment James Gunn auprès de Deadline. Le cinéaste n'y va pas par quatre chemins en déclarant à propos de son prochain film :

C'est la fin pour nous, la dernière fois que les gens verront cette équipe de Gardiens.

Il explique également que Les Gardiens de la Galaxie 3 sera extrêmement sombre et "différent de ce quoi les gens pourraient s'attendre". Cela signifie-t-il que certains héros vont passer l'arme à gauche ? Impossible de le dire avec certitude pour le moment, même s'il avait déjà teasé la mort d'un personnage (cela pourrait être un personnage secondaire). On peut aussi imaginer que le cinéaste compte simplement dissoudre l'équipe actuelle et l'ouvrir à de nouveaux membres qui prendraient le relais.

Les Gardiens de la Galaxie 3 ©Marvel

Dans tous les cas, on est curieux de voir comment James Gunn, qui nous a jusqu'à présent habitué à un style assez léger, gérera tout cet aspect sombre qu'il annonce pour Les Gardiens de la Galaxie 3. Il promet dans tous les cas de faire de son mieux pour conclure l'arc des Gardiens, même s'il admet en plaisantant que le troisième opus d'une trilogie est souvent "nul". Espérons que ce ne sera pas le cas cette fois-ci.

Les Gardiens de la Galaxie 3 est prévu dans les salles le 3 mai 2023.