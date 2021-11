Les Gardiens de la galaxie 3 : James Gunn annonce le début du tournage en photo

James Gunn a terminé son incursion chez DC avec "The Suicide Squad" et revient donc chez Marvel. Il sera bien aux commandes de "Les Gardiens de la galaxie 3" et le tournage vient d'ailleurs de débuter. Le metteur en scène annonce le lancement des prises de vue avec une photo.

James Gunn de retour au bercail

En 2018, les fans Marvel ont eu une sacrée frayeur en découvrant que James Gunn était viré par Disney à cause d'anciens tweets de mauvais goût qui avaient refait surface. Le réalisateur avait fait du bon travail sur les deux premiers volets des Gardiens de la galaxie. À cet instant, il n'était plus question qu'il s'occupe du suivant. Or, qui pouvait lui succéder, alors qu'il avait tant posé sa patte ? Quelques semaines après, il a été rappelé par Disney, dans une réconciliation qui sonnait comme une évidence. Entretemps, le concurrent Warner/DC a profité de la situation et James Gunn s'est retrouvé aux commandes de The Suicide Squad, la demi-suite au ratage de David Ayer. Ce projet devenait ainsi prioritaire devant Les Gardiens de la galaxie 3.

Les Gardiens de la galaxie Vol. 1 ©Marvel Studios

Il est désormais temps pour le metteur en scène de revenir s'occuper de Star-Lord et ses compères ! La sortie est prévue le 3 mai 2023 sur nos écrans. Avant ça, nous pourrons découvrir sur Disney+ un Holiday Special pour célébrer Noël et la bande passera une tête dans Thor : Love and Thunder. De son propre aveu, James Gunn ne veut pas faire de quatrième Gardiens de la galaxie. Une donnée qui rend ainsi encore plus important ce troisième épisode.

Clap de début pour Les Gardiens de la Galaxie 3

Toujours très actif sur les réseaux sociaux, James Gunn a révélé sur son compte Instagram que le tournage des Gardiens de la galaxie 3 venait de débuter. Le réalisateur a posté une photo avec sa troupe d'acteurs principaux, tout en publiant un petit message :