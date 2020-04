Les Gardiens de la Galaxie 3 : James Gunn promet que Rocket sera important

James Gunn sera bien aux commandes de "Les Gardiens de la Galaxie 3". Si on ne sait pas grand sur l'histoire qu'il filmera, il nous promet que le personnage de Rocket sera très important et que nous allons en apprendre plus sur son douloureux passé.

Disney a mis à jour son calendrier des sorties et a donné toutes les dates de sortie pour les films Marvel de la phase 4. L'ordre n'a pas changé mais tout a été décalé à cause de la pandémie. On sait comment tout va se passer jusqu'à juillet 2022, le mois durant lequel va débarquer Captain Marvel 2. Si on veut regarder encore plus loin, on peut déjà deviner quels films vont arriver lors de la phase 5. Sans aucun doute possible, Les Gardiens de la Galaxie 3 sera dans ce wagon. On a eu peur que James Gunn ne soit pas aux commandes de cette suite après la brouille avec Disney pour une affaire de tweets provocateurs. Quand une nouvelle entente a eu lieu, Gunn s'était engagé entre temps chez DC pour diriger The Suicide Squad. Il ne travaillera pas sur le volume 3 des Gardiens avant de finir ce travail, qui est actuellement en post-production.

James Gunn promet d'en dévoiler plus sur Rocket

Régulièrement interrogé sur Twitter et très ouvert à donner des réponses dans la mesure du possible, Gunn a été questionné sur le prochain Gardiens de la Galaxie et notamment sur le traitement qui est prévu pour l'un des membres de l'équipe, Rocket.

Tout ce que je peux dire c'est que Rocket aura une grande importance dans ce qu'il va se passer à l'avenir - et plusieurs choses (dont les cicatrices qu'il a sur le dos) seront traitées.

Le scénario, encore très mystérieux, risque donc d'explorer en profondeur le passé de ce petit personnage qui s'est fait une place à part dans l'équipe. Ce qu'on risque de découvrir peut s'avérer douloureux - les cicatrices sont rarement associées à de bons souvenirs. Ce traitement serait mérité, car Rocket n'a pas encore tout donné dans Les Gardiens de la Galaxie ou le MCU, même si Gunn a répété plusieurs fois qu'il avait une folle tendresse pour lui. On a pu avoir quelques brefs indices sur la douleur qu'il portait en lui, sans en comprendre toute leur portée. Le reste de l'intrigue devrait tourner autour de la recherche de Gamora, portée disparue à la fin d'Endgame. Ce troisième épisode a de grandes chances d'être le dernier pour les Gardiens, même si on ne sait pas comment l'univers étendu va s'étendre jusque-là, puis ensuite.