Les Gardiens de la Galaxie 3 : la fin de Drax dans le prochain opus ?

James Gunn remet le couvert chez Marvel avec "Les Gardiens de la Galaxie 3", un opus qui pourrait être le dernier pour les personnages concernés. Dave Bautista laisse en effet entendre dans une interview que la fin de Drax lui semble probable.

Les Gardiens de la Galaxie 3 : la dernière pour la bande à Star-Lord ?

Qui d'autre que James Gunn peut s'occuper du troisième film dédié aux Gardiens de la Galaxie ? Personne, sommes-nous tentés de dire. On a eu peur que ça ne soit pas le cas, à cause d'une embrouille au sujet d'anciens tweets, mais le réalisateur et Disney/Marvel se sont rabibochés. Ce nouvel opus sortira normalement au printemps 2023, après une bonne poignée d'autres films qui étendront l'univers. Les Gardiens seront d'ailleurs présents, avant ça, dans Thor : Love & Thunder.

D'après James Gunn, Les Gardiens de la Galaxie 3 sera sa dernière dans le MCU. Il a depuis le début cette envie de mener une trilogie et ne compte pas aller plus loin. Le studio a amorcé une phase de renouvellement avec la phase 4 et nous sommes prévenus qu'aucun héros n'est irremplaçable. On peut donc croire sérieusement à la fin des Gardiens dans les prochaines années.

Drax peut-il mourir ?

En interview pour Digital Spy Magazine à l'occasion de la sortie ce mois-ci de Army of the Dead, Dave Bautista a évoqué Les Gardiens de la Galaxie 3. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il incarne Drax dans la saga, la caution muscle du groupe. Derrière son attitude bourrine se cache un coeur sensible. Si l'acteur n'a pas pu encore lire le scénario du film, il laisse entendre que ça sera la dernière fois que son personnage apparaîtra.

Après avoir annoncé que le spin-off sur Drax et Mantis ne se fera sûrement pas, malgré l'intérêt de James Gunn, il nous avertit qu'il pourrait tirer sa révérence dans le MCU. On ne sait pas ce qu'il en est de sa situation contractuelle mais on n'oublie pas qu'il a soutenu James Gunn en s'opposant avec véhémence à Disney quand l'affaire des tweets a eu lieu. Un épisode qui a certainement provoqué des remous en interne et entaché la relation entre les deux parties.

Les Gardiens de la Galaxie 2 ©Marvel Studios 2017

Reste à savoir, si fin il y a, à quoi elle ressemblera pour Drax ? Une mort serait forcément une porte de sortie définitive (même si le multivers peut permettre quelques fantaisies désormais) mais rien ne dit qu'une méthode aussi drastique sera employée. Comme il l'a récemment répété dans un tweet (ci-dessous), James Gunn va encore bénéficier d'une grande liberté pour faire ce que bon lui semble avec ses personnages. Et c'est tant mieux !