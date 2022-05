Les Gardiens de la Galaxie 3 : l'adieu émouvant de Dave Bautista à Drax

Dave Bautista en aura bientôt terminé avec le Marvel Cinematic Universe (MCU). Cela fait déjà quelque temps que le comédien a confirmé que « Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 » serait sa dernière apparition dans la peau de Drax. Il vient de publier un petit message sur son compte Instagram pour officialiser son départ.

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 : dernier tour de piste

Depuis Les Gardiens de la Galaxie, en 2014, Dave Bautista est le visage de Drax le destructeur dans le MCU. Un personnage drôle et décalé, un peu stupide, à la force démesurée, et qui a suscité énormément d'attachement auprès des fans. L'acteur est ensuite revenu à trois reprises dans la peau du personnage : dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2, dans Avengers : Infinity War et dans Avengers : Endgame.

Drax (Dave Bautista) - Les Gardiens de la Galaxie ©Marvel Studios

Ses fans pourront le retrouver encore à trois autres reprises. Dans Thor : Love and Thunder, attendu le 13 juillet prochain au cinéma. Puis, dans Guardians of the Galaxy Holiday Special, prévu pour décembre prochain sur Disney+. Et enfin dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, qui sortira le 3 mai 2023 et devrait en toute logique marquer sa dernière apparition dans la peau de Drax.

Dave Bautista fait ses adieux

Le tournage de Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 vient de se conclure sous la direction de James Gunn. Le comédien Dave Bautista a profité de ce clap de fin pour laisser un petit message d'adieu sur son compte Instagram. Il a partagé une photographie de lui entouré de ses collègues de longue date (de gauche à droite) : Sean Gunn, Pom Klementieff, James Gunn, Chris Pratt et Karen Gillan. L'occasion aussi pour lui de rappeler à ses fans que l'aventure Marvel est réellement terminée :

« Je n'ai pas encore trouvé les mots. Cela s'est terminé si soudainement et j'étais déjà sur mon prochain film avant même de pouvoir tout digérer. C'est la fin d'un voyage qui a changé ma vie. »

Par le passé, Dave Bautista a expliqué que le rôle de Drax commençait à devenir trop physique pour lui. Les heures de préparation au maquillage sont éprouvantes, et les séquences d'action deviennent de plus en plus difficiles à exécuter. Aujourd'hui âgé de 53 ans, il préfère raccrocher. Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 clôturera la trilogie de James Gunn. Reste maintenant à savoir ce que nous réserve le cinéaste concernant ces personnages, et surtout Drax, devenu iconique au sein du MCU. Est-ce que James Gunn va le tuer ou lui offrir une happy end bien méritée ? Avec James Gunn, tout est possible, comme il l'a récemment prouvé avec The Suicide Squad qui n'épargne pas ses protagonistes. Réponse le 3 mai 2023.