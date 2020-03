Les Gardiens de la Galaxie 3 : retour confirmé pour un des personnages secondaires

« Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 » est prévu dans les salles courant 2022. Le film de James Gunn est très attendu par les fans. Récemment, un des acteurs des précédents films a confirmé que son personnage serait de retour.

En 2014, le réalisateur James Gunn frappe un grand coup en signant le film du Marvel Cinematic Universe (MCU) avec le plus de caractère. Il propose au public une nouvelle équipe inconnue au près des néophytes : Les Gardiens de la Galaxie. Avec ce long-métrage différent, il donne un souffle nouveau au MCU et rapporte plus de 772 millions de dollars de recettes à Marvel Studios. Un score inattendu pour des héros méconnus. Mais le talent de James Gunn permet à ces personnages de devenir directement emblématiques. En 2017, le cinéaste rempile avec une suite moins appréciée mais qui rapporte tout de même plus de 863 millions de dollars.

Le retour de Kraglin

Malgré un court désaccord entre la firme et le cinéaste, James Gunn sera bien de retour aux manettes pour Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3. Bien évidemment, l'équipe composée de Star-Lord, Groot, Drax, Rocket Raccoon, Nebula et Mantis sera au complet. Elle devrait même être accompagnée de Thor. Mais un autre personnage annonce également son retour.

L'une des grandes forces de Les Gardiens de la Galaxie, c'est aussi les personnages secondaires, dont Yondu. Ce dernier, interprété par Michael Rooker a fait sa place dans le cœur des fans. Mais le décès du personnage dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 met un terme à son développement. Son héritage sera néanmoins bien présent dans le troisième opus.

Lors d'un « Self-Quarantine » question/réponse, rapporté par Comicbook, le frère de James Gunn a donné quelques informations sur le film. Sean Gunn, co-scénariste de la saga, interprète Kraglin dans les deux premiers épisodes de la trilogie. Certains fans se sont demandés si le personnage allait revenir. Voici ce qu'a répondu Sean Gunn :

Quel genre de film serait Les Gardiens de la Galaxie sans Kraglin ?

La réponse est claire : Kraglin sera bien dans le prochain film. En même temps ce n'est pas une grosse surprise puisque la scène post-générique de Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 présentait Kraglin. Ce dernier essayait comme il pouvait d'apprendre à contrôler la flèche de Yondu. Avec de l'entraînement, il devrait être capable d'acquérir ce pouvoir dans le prochain film.