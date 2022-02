Les Gardiens de la Galaxie 3 : Zoe Saldana partage une vidéo des coulisses et se fait censurer par Marvel

Les Gardiens de la Galaxie vivront leur dernier tour de piste avec le troisième épisode, toujours réalisé par James Gunn. Alors que le tournage a lieu, Zoe Saldana a partagé une vidéo des coulisses. Ce qui n'a pas été du tout du goût de Marvel...

Les Gardiens de la Galaxie 3 : la fin de la trilogie

Les Gardiens de la Galaxie sont parvenues à se tailler une place un peu à part dans le Marvel Cinematic Universe grâce au style insufflé par James Gunn. À l'instar des films Deadpool - avec moins de violence, certes -, l'équipe de super-héros s'est surtout distinguée par sa folie qui apporte un vent de fraîcheur dans un genre codifié sagement depuis des années.

Alors, forcément, quand on a cru que James Gunn ne serait pas de retour sur le troisième opus à cause d'un scandale, on a eu un peu peur. Mais tout est rentré dans l'ordre, fort heureusement, et Disney a bien compris qu'il était l'homme de la situation. Un long-métrage très particulier car il sera le dernier sur la bande à Star-Lord. Est-ce que les personnages disparaîtront ensuite du MCU ? On ne sait pas mais le metteur a affirmé dernièrement que la fin était prévue pour l'équipe. La sortie du film Les Gardiens de la Galaxie 3 est programmée au 3 mai 2023 sur les écrans français.

Les Gardiens de la Galaxie 3 ©Marvel

Zoe Saldana censurée par Marvel

Pour le moment, le tournage débuté en novembre dernier continue. Il devrait être dans sa dernière phase et, à l'inverse d'autres productions de ce calibre, les paparazzis n'ont pas grand chose à se mettre sous la dent. Le studio doit veiller à ce que tout reste le plus confidentiel possible. Marvel ne rigole visiblement pas, comme a pu l'apprendre à ses dépends Zoe Saldana.

L'actrice qui tient le rôle de Gamora a publié sur son compte Instagram une vidéo des coulisses. On la voit dessus avec son maquillage, une tasse de maté et un document de tournage. Le studio a reproché à l'interprète d'avoir laissé passer ça sur les réseaux sociaux et c'est ainsi qu'elle a reposté la même vidéo, un peu remaniée, pour satisfaire ses employeurs :

J'ai dû retirer ça à cause de la sécurité de Marvel. Maintenant que j'a couvert ce qu'ils ne veulent pas que vos voyiez, concentrons-nous simplement sur le maté.

Il semblerait cependant que les documents ne comportaient pas des informations sensibles. À l'heure où les fuites sur le net sont difficilement effaçables une fois qu'elles ont eu lieu, on comprend que Marvel préfère s'en tenir à la tolérance zéro.