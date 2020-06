Les Gardiens de la Galaxie 4 : une nouvelle team à venir ?

James Gunn continue d'annoncer qu'il devrait se retirer des "Gardiens de la Galaxie" après le troisième et prochain volet. Mais qu'adviendra-t-il après ça ? Le réalisateur tease la possible apparition d'une nouvelle équipe pour succéder à Star-Lord et ses copains.

Avec la révolution qui s'amorce dans le MCU, l'avenir des héros plus anciens est compté. Dans une optique de renouvellement, une partie a déjà quitté l'univers et d'autres ne vont pas tarder à en faire de même. Les Gardiens de la Galaxie ont un avenir sur le moyen terme assuré, avec un troisième épisode qui reste prévu. James Gunn sera encore à la réalisation mais c'est probablement la dernière fois qu'il accompagne cette équipe. D'après lui, il se pourrait également que ce soit la dernière fois qu'on voit ces héros ! Lors d'un Q&A sur son compte Instagram, le réalisateur a répété qu'il restait accroché à son idée de trilogie et a teasé l'apparition d'une nouvelle équipe :

C'est probablement mon dernier. Et probablement le dernier avec l'équipe actuelle. Mais on ne sait jamais !

James Gunn continue de répéter le refrain habituel sur la trilogie qu'il avait en tête quand il s'est lancé dans Les Gardiens de la Galaxie. On sait tous ce qu'il en est, rien ne change de son côté. Le plus intéressant est que Marvel pourrait se renouveler aussi avec cette équipe en mettant en scène d'autres personnages.

Qui pour cette nouvelle équipe des Gardiens de la Galaxie ?

En se basant sur les comics, il y a effectivement eu plusieurs versions de l'équipe. Celle que l'on peut suivre actuellement au cinéma est apparue dans les années 2000, ce n'est absolument pas la première, ni la dernière.

Mais pour savoir quels membres pourraient former la prochaine, il faut d'abord déterminer comment va se terminer Les Gardiens de la Galaxie 3. On peut penser que, comme dans l'arc Secret Invasion, une partie de l'équipe de Star-Lord revienne avec des nouveaux. Ou alors il sera temps de ramener les Guardian 3000, ceux qui étaient là à l'origine. Cette seconde option semble moins probable car le MCU devrait aller de l'avant. Comme avec She-Hulk ou Kate Bishop, l'univers étendu mise sur des jeunes pour remplacer les anciens. Avant de se laisser aller à de telles suppositions, on attendra bien entendu que Marvel confirme qu'un épisode 4 est bien au programme. Étant donné que le trois n'est pas prévu avant 2022, on a le temps de voir venir.