Les Gardiens de la Galaxie : Chris Pratt revient sur son impressionnante transformation physique

Pour devenir Star-Lord dans "Les Gardiens de la Galaxie", Chris Pratt s'est transformé physiquement. Il revient sur son évolution impressionnante grâce à deux livres, et bien sûr beaucoup d'exercices.

Chris Pratt, un air de super-héros

Chris Pratt est aujourd'hui un acteur incontournable à Hollywood. Entre son rôle de Star-Lord dans les films Marvel (depuis Les Gardiens de la Galaxie en 2014), et sa participation à la trilogie Jurassic World, il a grandement gagné en popularité. Mais pour ces rôles pour le moins physique, il lui a fallu procéder à quelques changements. Car avant d'avoir la reconnaissance qu'il a actuellement, le comédien n'avait pas les mêmes mensurations. Dans Le Stratège (2011), ou même Zero Dark Thirty (2012), il était déjà dans un autre niveau de forme par rapport à ses débuts dans Parks and Recreation (2009), la série qui l'a révélé. Si vous n'avez jamais vu cette sitcom, vous risquez d'être surpris devant un Chris Pratt en surpoids (pour les besoins du rôle).

Les Gardiens de la Galaxie ©Marvel

Mais depuis qu'il a rejoint la maison Marvel Chris Pratt a perdu beaucoup de poids. Il s'est musclé, et a gardé ce même physique au fil de ces rôles exigeants pour le corps.

Une évolution physique impressionnante

Récemment, le comédien est revenu (avec toujours beaucoup d'humour) sur cette évolution. Dans un post Instagram, il explique qu'il a suivi les conseils de son coach Simon Waterson, qu'il présente comme "l'homme qui a fait de Daniel Craig James Bond". C'est également lui qui l'a entraîné pour Les Gardiens de la Galaxie, Jurassic World 2 et Le Monde d'après.

En plus de faire un peu de promotion pour le livre de ce dernier, Intelligent Fitness, il conseille également de se pencher sur celui de Duffy Gaver, Hero Maker. C'est avec celui-ci qu'il a d'abord perdu environ 18 kilos (40 pounds). Ce n'est qu'ensuite qu'il s'est rendu à Londres pour travailler pendant sept mois avec Simon Waterson et ainsi se sculpter un corps de super-héros.

Chris Pratt ©Instagram

Comme expliqué sur le site Mensjournal, Pratt a d'abord changé son alimentation en arrêtant la bière, en montant à 4000 calories par jour et en buvant beaucoup d'eau. Ensuite, des exercices intenses ont été nécessaires : le programme P90X, de la course, de la natation et de la boxe. Le tout six jours par semaine, trois à quatre heures par jour. Si vous souhaitez concurrencer Star-Lord, voilà ce qu'il vous reste à faire !