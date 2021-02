Les Gardiens de la Galaxie : James Gunn précise quelle est la galaxie que protège l'équipe

Voir aussi

Les Triplés : la suite de Jumeaux avec Arnold Schwarzenegger et Danny DeVito toujours d'actualité

Parmi les nombreux films dans lesquels Arnold Schwarzenegger a joué pour casser son image de castagneur, on retrouve Jumeaux. Sorti en 1988, la comédie réalisée par Ivan Reitman fut un grand succès. Raison de plus pour qu'Hollywood prépare un second volet, même une trentaine d'années plus tard. Danny DeVito, acolyte de Schwarzy dans le long-métrage, en dit plus à ce sujet...