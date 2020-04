Les Gardiens de la Galaxie : James Gunn revient sur un Easter egg caché dans le film

James Gunn se sert encore une fois du confinement pour faire des révélations sur « Les Gardiens de la Galaxie ». Cette fois il rappelle qu'un Easter egg particulièrement important n'a été découvert qu'à 60% !

En 2014, James Gunn frappe un grand coup en proposant une histoire inédite au sein du Marvel Cinematic Universe : Les Gardiens de la Galaxie. Un film qui apportait un vent de fraîcheur au sein de la franchise super-héroïque. Une réussite critique et financière avec plus de 772 millions de dollars de recettes à travers le monde. Un succès qui s'explique par un récit parfaitement maîtrisé et des personnages hors du commun. Mais également par ses innombrables petits détails.

Un paquet d'Easter eggs sont encore cachés

James Gunn aime dissimuler des références dans ses films, et plus largement dans ses productions. Par exemple, il a discrètement lié Super et Brightburn avec un petit Easter egg efficace. Mais lorsqu'il bosse avec Marvel Studios il peut s'adonner à ce petit jeu sans aucune limite. Le Marvel Cinematic Universe est rempli d’œufs de Pâques. C'est même un peu ce qui fait tourner la boutique. Donc quand il réalise Les Gardiens de la Galaxie, le cinéaste s'est éclaté à cacher de nombreux Easter eggs dans le film.

Il y a quelque temps, le réalisateur a certifié qu'un Easter egg majeur n'avait été que partiellement trouvé par le public. Une référence énorme encore méconnue. Aujourd'hui, James Gunn revient à la charge en affirmant que seulement 60% de cet Easter egg a été découvert. Le reste est encore dissimulé. Cela fait des années que le cinéaste taquine la présence de cet œuf de Pâques dans son oeuvre. Et personne ne l'aurait encore complètement découvert... Sans partager aucun autre indice il confirme donc que cet Easter egg n'a été expliqué qu'à 60%. Alors de quoi est-ce qu'il parle ? Mystère...

James Gunn reprendra sa place de réalisateur pour Les Gardiens de la Galaxie Vol.3. Mais avant ça, le metteur en scène travaillera chez la concurrence puisqu'il a été choisi pour diriger The Suicide Squad. Deux films qui vont lui permettre de s'amuser encore un peu plus avec les Easter eggs.