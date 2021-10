Les Gardiens de la Galaxie : un personnage important dans le Holiday Special ?

Il aurait pu ne pas être au rendez-vous et, au bout du compte, James Gunn sera bien aux commandes des "Gardiens de la Galaxie 3" pour le compte de Marvel. Il va également s'occuper d'un projet atypique, un Holiday Special prévu sur Disney+. À cette occasion, un personnage important sera introduit d'après le metteur en scène.

Les Gardiens de la Galaxie vont avoir leur Holiday Special

James Gunn a été au centre de l'attention cet été avec la sortie de The Suicide Squad. Avant ça, c'est chez le concurrent, Marvel, qu'il a accompagné une autre équipe de super-héros. Salué pour son travail sur les deux premiers Gardiens de la Galaxie, il continuera de s'occuper d'eux une troisième fois avec un opus attendu le 3 mai 2023 sur les écrans français. Une suite à laquelle il aurait pu ne pas participer à cause d'un petit scandale.

Tout est rentré dans l'ordre et il a même décroché le droit de signer un projet tout à fait particulier : le Holiday Special des Gardiens de la Galaxie. Un long-métrage prévu sur Disney+, à l'image du Holiday Special de Star Wars dont on continue de dire le plus grand mal. Il arrivera sur la plateforme à Noël 2022 et le tournage va même avoir lieu durant celui des Gardiens de la Galaxie 3. Bien que l'on s'attende à un film récréatif, James Gunn a prévenu qu'il aura un lien avec l'univers étendu et nous fournira des informations importantes sur l'aventure de la bande à Star-Lord prévue en 2023.

Les Gardiens de la Galaxie ©Marvel Studios

James Gunn tease l'arrivée d'un personnage génial

Actif sur Twitter, comme à son habitude, le réalisateur a évoqué ce Holiday Special en annonçant qu'un personnage particulier sera ainsi introduit à cette occasion.

À mon avis, incroyablement subjectif et souvent étrange, nous allons introduire l'un des meilleurs personnages MCU de tous les temps.

Il existe cependant tant de personnages encore non présents dans l'univers étendu qu'il est vraiment difficile de savoir qui est celui dont James Gunn parle. Mais le réalisateur a déjà prouvé qu'il avait une connaissance profonde des comics et qu'il pouvait convoquer des figures oubliées, des outsiders sur qui on ne misait pas un centime. On l'a vu avec The Suicide Squad, quand il a fait de Staro la menace principale, ou quand il a recruté des anti-héros pas forcément populaires dans son équipe. Tout porte à croire qu'il va nous refaire le coup et convier à la fête une personnalité que personne n'attend. Attention à ne pas le sous-estimer car il se pourrait bien que ce soit quelqu'un qui va compter à l'avenir dans le MCU. Les paris sont ouverts !