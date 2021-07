Les Gardiens de la Galaxie : le Holiday Special sera-t-il lié au Vol 3 ? James Gunn répond

Les Gardiens de la Galaxie bénéficieront d'un traitement de faveur avec un "Holiday Special" qui leur sera consacré à Noël 2022. Un téléfilm prévu sur Disney+ dont va se charger James Gunn. Est-ce qu'il sera lié au prochain film ? Le réalisateur répond.

Les Gardiens de la Galaxie attendus sur petit et grand écran

James Gunn va enfin pouvoir se consacrer pleinement aux Gardiens de la Galaxie maintenant que The Suicide Squad sort dans les salles. Le réalisateur est passé chez DC lors d'une brouille avec Disney pour une histoire de tweets, puis a finalement été réengagé pour continuer de s'occuper de l'équipe menée par Star-Lord. Le troisième long-métrage aura une saveur toute particulière car il devrait être sa dernière incursion dans le Marvel Cinematic Universe. L'intéressé a déjà expliqué qu'il va se retirer après ce volet qui conclura sa trilogie. Les Gardiens de la Galaxie 3 est prévu dans nos salles le 3 mai 2023. Avant ça, les membres de la team passeront une tête dans Thor : Love and Thunder.

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 ©Marvel Studios 2017

On les retrouvera également dans un projet prévu sur Disney+. Souvenez-vous, lors de l'Investor Day qui s'est déroulé fin 2020, le studio a annoncé qu'un Holiday Special des Gardiens de la Galaxie était prévu pour Noël 2022. Ce qui pourrait être un titre anecdotique prend une autre envergure quand on sait que James Gunn en personne va se charger de la réalisation. C'est au moins la garantie d'avoir un produit qui respectera l'esprit des films et qui sera en totale cohérence avec eux. Lors de l'annonce, James Gunn avait précisé qu'il voulait rendre hommage au décrié Holiday Special de Star Wars. Une intention intéressante si l'exécution est à la hauteur.

Un Holiday Special à ne pas manquer

Le téléfilm ne devra pas être négligé par les fans du MCU car le réalisateur a avoué chez Collider qu'il servira d'introduction aux Gardiens de la Galaxie 3. À l'image de ce qu'on trouve dans les séries de la plateforme, le petit écran est désormais un terrain de jeu exploité pour développer l'univers étendu.

C'est dans le canon, c'est à propos des Gardiens, vous allez apprendre des choses que vous devez apprendre avant le Volume 3.

Comme expliqué par le passé, le tournage du téléfilm va se faire en même temps que celui des Gardiens de la Galaxie 3. Ainsi, les acteurs seront déjà sur place et des décors pourront être réutilisés. Le scénario du long-métrage reste un mystère total. Thor : Love and Thunder nous apportera des indications sur la suite dès le 4 mai 2022.

Pour les fans les plus assidus, on rappelle qu'une série anthologique I Am Groot est aussi prévue sur Disney+. Pour le coup, cette dernière sera sûrement dispensable par rapport à la trame principale des personnages.