Les Griffes de la Nuit : la maison de Elm Street est en vente

Pour les plus courageux d’entre vous ou pour les fans du cinéma d’horreur américain, vous pouvez dorénavant emménager au 1428 N Genesee Avenue à Los Angeles, adresse de la maison qui a servi de décor au film « Les Griffes de la Nuit ».

Les Griffes de la Nuit : un classique du cinéma d’horreur américain

En 1984, le cinéaste Wes Craven met en scène Freddy – Chapitre 1 : Les Griffes de la Nuit, le tout premier opus centré sur la légende de Freddy Krueger. A cette époque, Wes Craven est déjà un grand nom du cinéma d’horreur américain puisqu’il a déjà mis en scène La Dernière maison sur la gauche, L’été de la peur, mais surtout La Colline à des yeux. Les Griffes de la Nuit était voué à devenir un énorme classique du genre.

Les Griffes de la Nuit ©New Line Cinema

A l’époque de sa sortie, le long-métrage rapporte plus de 25 millions de dollars de recettes au box-office. New Line Cinema décide alors de produire des suites. En tout, 9 films ont vu le jour, dont le dernier est sorti en 2010. À noter également que Les Griffes de la Nuit était l’un des premiers rôles de Johnny Depp au cinéma et que Robert Englund est resté fidèle au rôle de Freddy pendant des décennies.

Qui veut la maison de Freddy ?

Le 1428 Elm Street est à vendre. La maison utilisée comme demeure de Nancy Thompson dans le film d’horreur Les Griffes de la Nuit, qui est en réalité située au 1428 N. Genesee Av à Los Angeles, est sur le marché. Une habitation culte du septième art mise en vente pour la modique somme de 3,25 millions dollars. La maison n’avait pas été mise en vente depuis 2013. Et à l’époque, elle a été vendue 2,1 millions de dollars. La demeure n’a pas beaucoup évolué depuis le film de Wes Craven.

1428 N. Genesee Av à Los Angeles ©Mental Floss

Il s’agit d’une maison coloniale hollandaise qui comprend 3 chambres, 3 salles de bains et 2 étages. Il y a également une cuisine rétro-moderne ouverte, un grand salon principal, et plusieurs salles de travail. La propriété comprend également des patios, des terrasses, des baies vitrées et évidemment la célèbre piscine du film. Ainsi, pour les fans de Les Griffes de la nuit qui possèderaient plus de 3 millions de dollars, cette maison est à disposition.