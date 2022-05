Les Miller : ce qui a surpris Tomer Sisley lors de sa participation au film

En 2013, la comédie « Les Miller, une famille en herbe » voit le jour. Un long-métrage assez classique qui partageait cependant une grosse surprise : la présence du comédien français Tomer Sisley au casting. Découvrez ce qui a le plus surpris le comédien durant la production du film.

Les Miller : une comédie à succès

Après avoir mis en scène Dodgeball en 2004 et The Mysteries of Pittsburgh en 2008, le cinéaste Rawson Marshall Thurber signe en 2013 peut-être son meilleur film. En effet, c'est lui qui est chargé de mettre en scène Les Miller, une famille en herbe. Portée par Jennifer Aniston, Jason Sudeikis, Will Poulter et Emma Roberts, la comédie raconte comment quatre individus se font passer pour une petite famille modèle pour faire transiter de la drogue entre le Mexique et les États-Unis.

Les Miller, une famille en herbe ©Warner Bros

Le film rapporte plus de 269 millions de dollars de recettes au box-office pour un budget de 37 millions. L'une des grosses surprises du film, en tout cas pour le public français, c'était la présence de Tomer Sisley au casting.

Tomer Sisley s'est glissé dans le film

En effet, dans la seconde moitié du long-métrage, le comédien français Tomer Sisley apparaît dans la peau du baron de la drogue Pablo Chacon. La star de Largo Winch a l’habitude de tourner dans les productions américaines, mais à chaque fois c'est une expérience. Et Les Miller, une famille en herbe ne déroge pas à la règle. Le comédien est revenu sur sa participation au film de Rawson Marshall Thurber lors d'une interview avec AlloCiné en 2013. Il a notamment expliqué qu'il a rejoint le film par les voix académiques, en passant un casting depuis Paris.

Les Miller, une famille en herbe ©Warner Bros

Mais ce qui l'a plus surpris pendant le tournage de Les Miller, une famille en herbe, c'est la manière dont la production a été gérée. Produit par Warner Bros, le film était toujours en cours de réécriture pendant le tournage. Tomer Sisley a également été surpris de voir le récit évoluer constamment. Il était très différent entre le moment où il a lu le scénario et le rendu final. Mais sa plus grosse surprise concerne le montage final.

Tomer Sisley a été très étonné de voir que certaines de ses apparitions ont été totalement charcutées au montage. Et d'une manière toute particulière... On vous laisse avec la déclaration de Tomer Sisley :

Vous n'avez pas idée du travail qui a été fait entre le scénario que j'avais lu et le tournage (ils réécrivaient la dernière partie du film alors que nous tournions déjà...), puis entre le tournage et le film monté. Des scènes ont été extrêmement raccourcies, coupées, remontées... Il y a même des plans ou ma tête est montée sur mon corps d'un autre moment de la scène ! Véridique ! Mais tout cela est fait pour le bien du rythme du film et pour préserver un côté familial... Je n'ai pas de soucis avec ça.

Les Miller, une famille en herbe est disponible sur Netflix.